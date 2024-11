Scream, Matthew Lillard ricorda il commovente complimento ricevuto da Wes Craven sul set: "Mi ha fatto sentire incredibile"

Pubblicazione: 03 novembre alle 16:00

Nel primo Scream, uscito nel 1996 per la regia di Wes Craven, Matthew Lillard interpreta Stuart "Stu" Macher. Ricordando le riprese del cult in una recente intervista con Collider, l'attore si è soffermato su un aneddoto:

C'è un momento nel film in cui avevamo un solo cellulare sul set, di per sé una cosa pazzesca, e volevo chiamare mia madre il giorno del suo compleanno. Ho chiesto a Marianne [Maddalena, produttrice] e Wes Craven: "Vi dispiace se prendo in prestito il telefono per chiamare mia madre? È il suo compleanno”. E Wes mi ha risposto: “Stavamo giusto parlando di te. Un giorno vincerai un Oscar”. Ho raccontato la storia un milione di volte, non so perché mi sto commuovendo. “Ah sì? Perché non lo dici a mia madre?”, ho ribattuto io. E lui ha preso il telefono, ha chiamato mia madre e le ha detto: ”Tuo figlio è incredibile. Un giorno vincerà un Oscar”.

Potete vedere l'intervista completa a Lillard nel video qui sotto:

Lillard non è tornato nei successivi film di Scream, ma, a proposito di horror, lo abbiamo recentemente visto in Five Nights at Freddy's, adattamento dell'omonimo videogame uscito nell'ottobre 2023,