Script Fest 2026: il programma ufficiale del festival sulle sceneggiature

Pubblicazione: 08 aprile alle 17:18

Dal 16 al 19 aprile 2026 la città di Bra (CN) diventerà l'epicentro della scrittura per il grande e il piccolo schermo con la prima edizione di Script Fest. Non un semplice festival, ma un evento interamente dedicato al motore creativo del cinema e della serialità: la sceneggiatura e gli sceneggiatori.

. Nella città piemontese, immersa nello spettacolare scenario delle Langhe e del Roero, prende vita un appuntamento imperdibile che mette in dialogo il pubblico con chi le storie le scrive, le interpreta e le produce. Un'occasione unica per ascoltare da vicino come nasce davvero una storia per lo schermo, quali sono i passaggi più complessi e cosa funziona - e cosa no - nel percorso che trasforma un'idea in un'opera audiovisiva compiuta.

Script Fest si articola in un programma ricchissimo pensato per esplorare ciò che sta alla base del processo creativo di un film o una serie TV, tra proiezioni speciali, masterclass con autori internazionali, panel tecnici e incontri con professionisti del settore.

Il programma ufficiale di Script Fest 2026

Si comincia giovedì sera alle ore 20:00 presso il centralissimo Cinema Impero con una grande firma della scrittura internazionale: la proiezione di The Great apre il festival e introduce la Masterclass del suo creatore, Tony McNamara, tra i nomi più interessanti della scena contemporanea.

Dail festival entra nel vivo. Alle, il primo panel che si chiamaed è dedicato alla formazione e all’accesso alla professione, dove interverranno fra gli altri Viola Rispoli, autrice di Doc e di altre serie di successo, e la Presidente del Premio Solinas Annamaria Granatello . La giornata prosegue nell’altra sala del centro di Bra, il: alle ore 16:00 la proiezione del pilota della serie Netflix Storia della mia famiglia con a seguire una masterclass degli autoried. Alle 20:00 c’è la proiezione de Le assaggiatrici raccontato dagli autori

Sabato è un grande giorno per lo Script Fest, che inizia dal mattino. Si parte alle 10:00 al Cinema Vittoria con la proiezione de La Favorita e a seguire un’altra masterclass sul film di Tony McNamara. Nel pomeriggio ci si sposta all'Auditorium BPER alle ore 15:00 per L’annosa questione dello sviluppo (parte I), una discussione aperta che coinvolge varie personalità dell’Industry, da Nils Hartman di Sky, a a, a Claudio Falconi di Wildside a produttori indipendenti come Federico Scardamaglia e Simonetta Amenta, dagli autori Michele Pellegrini a Claudio Falconi di Wildside, per poi tornare al Cinema Vittoria: qui, alle 16:00, Stefano Bises e Davide Serino presentano il pilota della acclamata serie M – Il figlio del secolo, seguiti alle ore 18:00 dall'atteso incontro Come si legge uno script con gli attori Guido Caprino, Maria Chiara Giannetta, Matilda Lutz ed Elena Radonicich e il regista braidese Francesco Amato. La serata si chiude sempre al Vittoria con la proiezione del film-caso dei David di Donatello di quest’anno, Le città di pianura, presentato dai suoi autori Francesco Sossai e Adriano Candiago.

Logo Script Fest

Domenica per il gran finale Script Fest torna al Cinema Impero, con un intermezzo alle 15:00 all'Auditorium BPER per L’annosa questione dello sviluppo (parte II). La mattina alle ore 10:00 c’è Vita da grandi presentato dalle autrici Sofia Assirelli e Tieta Madia, mentre il pomeriggio è dedicato a La valle dei sorrisi con Jacopo Del Giudice, Paolo Strippoli e Milo Tissone. Il festival si concluderà ufficialmente alle ore 19:00; a seguire, si terrà la proiezione di The Roses, scritto da Tony McNamara e introdotto dall’autore.

Script Fest è un evento che mira a favorire il dialogo tra professionisti, studenti e appassionati, promuovendo la cultura cinematografica attraverso l'analisi della scrittura. L'ingresso è libero e gratuito per tutti gli appuntamenti fino a esaurimento posti. Per consultare eventuali variazioni di calendario si rimanda al sito ufficiale e alla pagina instagram del festival.

Noi di Badtaste saremo a Bra dal 16 al 19 aprile per seguire la kermesse in qualità media partner, e vi porteremo nel cuore delle discussioni tecniche e creative per raccontarvi come prendono vita le opere del grande e piccolo schermo.