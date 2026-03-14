Scrubs: dopo il revival, i fan si chiedono quanti figli abbia J.D, risponde il regista Aseem Batra

Pubblicazione: 14 marzo alle 10:30

Dopo sedici anni di silenzio televisivo, Scrubs è tornato sugli schermi americani con una decima stagione che ha fatto registrare numeri impressionanti: oltre 11 milioni di spettatori hanno seguito la premiere in due parti attraverso le varie piattaforme. Un ritorno trionfale per una comedy medica che aveva chiuso i battenti nel 2010, dopo un travagliato passaggio da NBC ad ABC e una controversa nona stagione che i fan hanno sempre considerato un capitolo a parte, quasi un esperimento fallito da dimenticare.



Ed è proprio su quel tentativo di cancellare dalla memoria collettiva la stagione 9 che si è concentrata una delle domande più pressanti del revival: quanti figli ha J.D., il protagonista interpretato da Zach Braff? La risposta non è arrivata direttamente dagli episodi andati in onda, ma dalle parole del regista Aseem Batra, che ha finalmente fatto chiarezza su un dettaglio narrativo rimasto sospeso.



J.D. ha due figli: Sam e Ollie. Il primo è già parte della continuity ufficiale della serie originale. I fan ricorderanno che Elizabeth Banks, nel ruolo di Kim Briggs, diede alla luce Sam durante la settima stagione, in uno degli archi narrativi più toccanti dello show. Ma chi è Ollie. Questo secondo figlio, menzionato nell'episodio più recente del revival, rappresenta un piccolo enigma narrativo che Batra ha dovuto spiegare con attenzione.

Scrubs - Disney+





La questione si complica quando si considera la decisione creativa di ignorare completamente la stagione 9. Quella stagione includeva infatti una storyline in cui J.D. ed Elliot, interpretata da Sarah Chalke, aspettavano un bambino insieme. Eliminare quella stagione dalla timeline ufficiale avrebbe dovuto significare cancellare anche quella gravidanza. E invece no. Batra ha confermato che Ollie esiste, ma la sua nascita è avvenuta in un momento diverso, dopo la fine della serie nel 2010, creando di fatto una nuova backstory per la coppia più amata dello show.



È una soluzione narrativa elegante che permette al revival di mantenere coerenza con le aspettative dei fan, riconoscendo che J.D. ed Elliot sono finiti insieme e hanno costruito una famiglia, senza però dover riabilitare una stagione che il pubblico ha sempre considerato un passo falso. Una sorta di soft reboot che mantiene i personaggi e le loro relazioni, ma riscrive selettivamente gli eventi.



C'è però un dettaglio che potrebbe deludere molti spettatori: né Sam né Ollie appariranno durante questa decima stagione composta da nove episodi. Batra ha spiegato a TVLine che inizialmente alcune scene con i bambini erano state scritte e inserite nelle sceneggiature, ma sono state tagliate per ragioni di tempo. Con solo nove episodi a disposizione, le priorità narrative dovevano essere altre.



Bill Lawrence, il creatore di Scrubs che dopo la fine dello show ha lanciato la serie di successo Ted Lasso per Apple TV, aveva le idee molto chiare su cosa dovesse essere questo revival. Per lui era fondamentale riportare gli spettatori nel mondo del Sacred Heart Hospital, non dividere l'attenzione tra una medical comedy e una family sitcom. Come ha sintetizzato Batra, il paragone giusto è con Everybody Loves Raymond: quella serie non era incentrata sui figli, ma sulle dinamiche tra adulti. Scrubs deve tornare a essere prima di tutto una storia ambientata in ospedale, con le sue assurde dinamiche, i suoi pazienti improbabili, le sue amicizie profonde.



Questa scelta di concentrarsi sull'ambiente ospedaliero spiega anche perché personaggi come Kim Briggs ed Sean, l'ex fidanzato di Elliot interpretato da Scott Foley, non siano ancora apparsi nel revival. Batra ha però lasciato la porta aperta per il futuro, definendo entrambi gli attori come presenze nella sua "wish list" per eventuali prossime stagioni. Elizabeth Banks e Scott Foley sarebbero i benvenuti, se la serie dovesse continuare oltre questi primi nove episodi.



E le possibilità che Scrubs ottenga una undicesima stagione sembrano concrete. Le recensioni sono state eccellenti, con un punteggio del 90 percento su Rotten Tomatoes da parte della critica e un impressionante 95 percento dal pubblico. I numeri di ascolto parlano chiaro: c'era fame di questo ritorno, c'era bisogno di ritrovare J.D. e Turk, Elliot e Carla, il sarcastico Dr. Cox e tutti gli altri personaggi che hanno popolato le fantasie e le ansie di una generazione di spettatori.