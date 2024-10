Scrubs e Ted Lasso: Bill Lawrence aggiorna i fan sul futuro delle due serie

Bill Lawrence, in una nuova intervista rilasciata a Deadline, ha parlato del futuro di due delle sue serie più amate dal pubblico: Scrubs e Ted Lasso.

Il produttore, parlando della comedy ambientata nel mondo dei medici e degli infermieri, ha spiegato nuovamente che l'ostacolo principale è far stringere un accordo a Warner Bros TV, con cui ha un accordo, e 20th Television, ora di Disney, che possiede i diritti dello show.

Lawrence ha quindi aggiunto:

Penso ci si stia realmente avvicinando a capire come farlo e in un buon modo. Una buona parte del team creativo dietro la macchina da presa, e la maggior parte di chi era di fronte, sono super coinvolti ed entusiasti, quindi si è davvero vicini a un accordo.

Ne abbiamo parlato molto e penso che l'unico motivo per farlo sia una combinazione. A: le persone vogliono vedere come era il mondo della medicina per le persone che amano, che rappresenta parte di ogni reboot di successo. Ma B: penso che lo show abbia sempre funzionato perché si vedono dei giovani alle prese con il mondo della medicina, sapendo che i giovani che vanno lì sono super idealisti e lo stanno facendo perché è una vocazione. Non c'è un cliché 'dottori ricchi che giocano a golf', non si tratta più di quello. Quindi penso che sarebbe un errore gigantesco non realizzare una combinazione di questi due elementi.