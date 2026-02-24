Scrubs torna su Disney+: il revival riapre il Sacro Cuore 16 anni dopo

Pubblicazione: 24 febbraio alle 21:00

Il Sacro Cuore non era mai andato via

Debutto americano il 25 febbraio 2026 su ABC, poi Disney+ in Italia il 25 marzo: il revival di Scrubs è già realtà, e il trailer uscito pochi giorni fa ha chiarito subito una cosa — non si tratta di una reunion nostalgica confezionata in fretta. Bill Lawrence, creatore della serie originale, è tornato come executive producer. Aseem Batra firma come showrunner. La produzione è di 20th Television per Disney Television Studios, e la prima stagione conta nove episodi da 30 minuti, lo stesso formato della serie che aveva girato su NBC dal 2001 al 2008 prima del trasloco su ABC per le ultime due stagioni fino al 2010.

Il cast: chi torna, chi resta ai margini, chi manca

La serie riprende esattamente da dove era finita — dalla chiusura dell', ignorando deliberatamente la nona, quella del 2009-2010 che era di fatto uno spin-off con cast quasi completamente nuovo. Lawrence ha confermato che il revival si comporta come se quella stagione non fosse mai esistita: per i personaggi, il tempo si è fermato ale riparte adesso,

Zach Braff (J.D.), Donald Faison (Turk) e Sarah Chalke (Elliot) sono di nuovo series regulars. Judy Reyes (Carla) e John C. McGinley (Dr. Cox) tornano in ruoli ricorrenti — lei in quattro episodi, lui in tre — perché entrambi impegnati come protagonisti in altre serie: Reyes in High Potential su ABC, McGinley in Rooster su HBO, entrambe produzioni di Lawrence. Come guest star compariranno Neil Flynn nei panni del Bidello e Christa Miller in quelli di Jordan.

Nel frattempo la vita è andata avanti

Notevolmente assente, che aveva interpretatoin tutte e nove le stagioni. A 85 anni, Jenkins si era ritirato dalla recitazione. Lawrence ha già anticipato che il personaggio tornerà nella seconda stagione,. Non è una porta chiusa.

Il revival riprende con J.D. e Elliot che hanno due figli, mentre Turk e Carla ne hanno quattro — erano già genitori all'epoca, e il tempo ha fatto il suo corso. Il nuovo Sacro Cuore ospita anche una generazione di specializzandi che non sa nulla di come andavano le cose prima, il che è la premessa narrativa più utile che potessero scegliere: i vecchi protagonisti diventano i mentori, e il meccanismo dei flashback interiori di J.D. può coesistere con sguardi freschi sull'ospedale.

Le riprese si sono svolte a Vancouver, non nell'ospedale originale — scelta che ha irritato una parte dei fan americani ma che non cambia nulla dal punto di vista narrativo. Quello che ha fatto più rumore è stato l'incidente durante la ricostruzione del celebre Eagle, la mossa con cui Turk portava J.D. sulle spalle. Gli stuntman l'hanno fatto, uno si è aperto l'occhio a terra, ed è bastato un take: quella caduta è rimasta nel montaggio finale.

