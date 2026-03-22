Scrubs, una scena iconica del 2002 ritorna nel revival: il flashback sul futuro di JD ed Elliot

Pubblicazione: 22 marzo alle 09:30

Il ritorno di Scrubs ha dimostrato di possedere quella qualità rara che distingue i revival riusciti dai tentativi fallimentari: la capacità di dosare la nostalgia senza abusarne. Quando una serie televisiva rinasce dopo anni, il rischio più grande è quello di trasformarsi in un museo di se stessa, un lungo esercizio di autocompiacimento che ripesca continuamente scene del passato per strappare applausi facili. La decima stagione di Scrubs ha evitato questa trappola con cura, costruendo episodi che stanno in piedi da soli, senza bisogno di stampelle nostalgiche.



Almeno fino all'episodio cinque, intitolato "My Angel", quando il medical comedy ha finalmente scelto il suo momento per guardare indietro. E non poteva farlo in modo più perfetto.



La scena in questione arriva mentre JD cerca di ricostruirsi una vita sentimentale dopo il divorzio da Elliot. Nel lobby dell'ospedale nota una ragazza che suona l'arpa e, contro ogni aspettativa, il suo tentativo di flirtare non si trasforma nel solito disastro grottesco. Dopo qualche battibecco sul fatto che dormire con lei possa o meno violare qualche regola ospedaliera, JD si ritrova nell'appartamento della sua "angel".

Ma l'angelo si rivela più selvaggio e disordinato del previsto. Quando la ragazza scaraventa una scatola di pizza giù dal letto, qualcosa scatta nella mente di JD. Un ricordo improvviso, potente, nitido: quella prima notte con Elliot, durante la prima stagione di Scrubs. Il flashback ci porta nel 2002, all'episodio "My Bed Banter & Beyond", mostrandoci un Zach Braff e una Sarah Chalke ventenni, avvolti tra le lenzuola in quel momento di intimità perfetta che ogni fan della serie ricorda.



Non è un semplice richiamo nostalgico buttato lì per far sorridere i veterani dello show. Quel flashback ha una funzione narrativa precisa: ricorda a JD cosa significhi davvero la connessione, il romanticismo, l'intimità autentica. Quel ricordo lo spinge a fermarsi, a decidere che questa prima avventura post-divorzio non è quello che cerca. In sostanza, Scrubs non sta solo recuperando un momento iconico della sua storia, sta riportando in vita l'intera dinamica del "si amano o non si amano" che ha alimentato otto stagioni intere.



Qui emerge uno degli aspetti più controversi ma efficaci del revival: la decisione di annullare il lieto fine di JD ed Elliot. Dopo anni di tira e molla estenuante, la coppia aveva finalmente trovato stabilità nell'ottava stagione. Vederli divorziati all'inizio della decima potrebbe sembrare un tradimento verso i fan che hanno tifato per loro per così tanto tempo. Eppure, questa scelta funziona perfettamente nel contesto di Scrubs.

Scrubs - Disney+

L'episodio "My Bed Banter & Beyond" della prima stagione aveva già seguito questo schema: dopo quasi un'intera stagione di anticipazione, JD ed Elliot finalmente si mettono insieme, solo per lasciarsi nello stesso identico episodio. Le otto stagioni originali hanno ripetuto questo ciclo all'infinito, in un loop emotivo che è diventato parte dell'identità stessa dello show. JD ed Elliot che girano in tondo sui propri sentimenti non è un difetto narrativo, è la firma stilistica di Scrubs. Quando finalmente la serie originale si è conclusa, permettendo loro di stare semplicemente insieme, era un finale appropriato per una storia che aveva raggiunto il capolinea.



Ma ora che lo show è tornato, rimetterli in quel ciclo ha perfettamente senso. Non sarebbe davvero Scrubs se JD ed Elliot non fossero completamente confusi riguardo ai loro sentimenti reciproci. Il flashback ristabilisce ufficialmente quel delizioso avanti-indietro che ha definito la loro relazione.