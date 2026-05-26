Se amate Il segreto, la nuova fiction di Canale 5, può diventare la vostra ossessione estiva

Pubblicazione: 26 maggio alle 08:30

C’è grande attesa per Un nuovo inizio, la serie spagnola con Megan Montaner che debutta questa sera, martedì 26 maggio, su Canale 5, alle 21.20. Per il pubblico italiano si tratta di un ritorno particolarmente atteso: l’attrice è infatti rimasta nel cuore degli spettatori per il ruolo di Pepa nella soap Il segreto. È proprio l'attrice, infatti, il filo rosso che lega le due produzioni, entrambe incentrate su storie dal forte impatto emotivo, dove i legami familiari e i sacrifici personali diventano il cuore del racconto.

Una scena di Un nuovo inizio - Mediaset/Antena 3

. Siamo in una piccola comunità rurale, e la protagonista è una donna che si sacrifica completamente per la sua famiglia. María, questo il suo nome, è una giovane andalusa di origini modeste che, dopo aver rinunciato a partire per la Germania con José, il suo fidanzato, per prendersi cura dei suoi cari, deve anche affrontare il dolore per la sparizione dell’amato. Messa alle strette dai problemi finanziari, e per proteggere la sorella minore, la donna, facoltoso e tormentato proprietario terriero de La Mancha.

Per María quella nuova vita è una gabbia dorata che riserva ben poche soddisfazioni. Per lei, infatti, c’è anche il disprezzo degli abitanti del luogo, che la trattano con freddezza. María, insomma, affronterà a testa alta un matrimonio già difficile in partenza, con un uomo che non conosce, che nasconde molti segreti ma che potrebbe rivelarsi diverso da quanto si aspettava, a tal punto da poterlo amare.

La prima stagione di, Canale 5 ne trasmetterà due ogni martedì, per un totale di cinque prime serate, salvo variazioni di palinsesto. Accanto a Megan Montaner nel ruolo di María, troviamo Unax Ugalde che interpreta Manuel, il consorte tormentato. Mentre Carlos Serrano, che aveva interpretato Fernando Mesía nella soap Il Segreto, veste i panni di José Aguilar, il primo fidanzato della protagonista scomparso misteriosamente.

Il cast artistico è completato da Juanjo Puigcorbé nel ruolo di Ramón Cervantes, Clara Garrido che interpreta Claudia Barea, Llorenç González nei panni di Gabriel Expósito, Begoña Maestre come Justa Martínez e Inma Pérez-Quirós nel ruolo di Sagrario.

Entre tierras, questo il titolo originale della serie, è scritto da Susana López Rubio, Juan Beiro e Joaquín Santamaría e diretta da Humberto Miró, María Togores e Pablo Guerrero per Antena 3 e Atresplaye.

Dunque, Mediaset conferma il suo amore per le produzioni televisive spagnole con una serie che sembra pensata per un pubblico innamorato di un certo tipo di trame, ricche di pathos, colpi di scena, svelamenti, proprio come i grandi romanzi d’appendice dell’800. Per chi ama queste narrazioni intessute di passione e sentimenti contrastanti, Un nuovo inizio è una visione immancabile, da vedere perché ci sono tutti gli ingredienti di una storia di dolore e riscatto, con una protagonista indomita.

I tre protagonisti di Un nuovo inizio - Mediaset/Antena 3

Inoltre, particolare non secondario, l’ambientazione nella Spagna degli anni Sessanta è uno sfondo suggestivo, pieno di chiaroscuri. Era la Spagna ancora dominata dalla dittatura di Francisco Franco, quando modernizzazione economica e boom turistico si intrecciavano ancora a repressione politica e assenza di democrazia. E un personaggio come quello di María può incarnare i tanti dubbi e le speranze delle donne di quella complessa epoca storica.

Ci sono tutte le premesse affinché Un nuovo inizio diventi l’appuntamento fisso delle serate estive per gli amanti delle fiction drammatiche. E mentre il pubblico italiano si prepara a ritrovare l’ex Pepa de Il Segreto, dalla Spagna è già arrivata una conferma importante: la fiction avrà una seconda stagione.