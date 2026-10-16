Se ami qualcuno dillo, cosa è successo davvero al padre di Marco Bonini e come è nato il film

Pubblicazione: 16 ottobre alle 13:19

Dietro Se ami qualcuno dillo si nasconde una vicenda familiare che ha cambiato profondamente il modo di vedere i rapporti umani del suo autore. Il film diretto da Marco Bonini, con Edoardo Leo, Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno, prende infatti spunto da esperienze realmente vissute dal regista, trasformando un dolore privato in una riflessione sull’amore, sulla famiglia e sulla difficoltà degli uomini di mostrare le proprie emozioni. Al centro dell’ispirazione c’è soprattutto la storia del padre di Bonini, un uomo il cui carattere cambiò radicalmente dopo un grave problema di salute.

Una trasformazione inattesa, destinata a lasciare un segno nella vita del figlio e a diventare il cuore emotivo del racconto cinematografico. Come raccontatonel 2000 suo padre fu colpito da un infarto che gli provocò anche una perdita della memoria. Dopo due mesi di coma, l’uomo si risvegliò profondamente diverso sul piano emotivo. Prima della malattia era una persona tradizionalista, rigida e poco incline a manifestare affetto.impossibile da esprimere.

Un cambiamento che colpì profondamente Bonini, tanto da fargli vedere nel padre una persona nuova, capace di instaurare un rapporto diverso con i propri sentimenti. L’esperienza non fu priva di conseguenze dolorose, perché legata a una grave condizione medica. Eppure, nella memoria del regista, quella trasformazione rappresentò anche la possibilità di conoscere un lato del padre che aveva sempre desiderato vedere. È proprio da questo contrasto che nasce una delle idee centrali di Se ami qualcuno dillo: quanto del nostro modo di amare dipende davvero dalla nostra personalità e quanto, invece, è il risultato dell’educazione ricevuta?

Nel film, Edoardo Leo interpreta Sergio, un uomo che finisce in coma dopo che la compagna Gabriella, interpretata da Claudia Gerini, scopre il suo tradimento. Accanto a lei ci sono Alba, la sua ex moglie interpretata da Giovanna Mezzogiorno, e il figlio Giulio, interpretato da Biagio Venditti. Quando Sergio si risveglia, il suo comportamento appare radicalmente cambiato. L'uomo deve imparare nuovamente a vivere e ad affrontare le relazioni personali con uno sguardo diverso, diventando più spontaneo e capace di esprimere i propri sentimenti.

La premessa narrativa riprende quindi il nucleo dell'esperienza vissuta da Bonini, ma lo sviluppa attraverso personaggi e situazioni costruiti per il grande schermo. La storia personale diventa così un racconto sulle seconde possibilità e sulla possibilità di cambiare anche quando sembra troppo tardi. L'ispirazioneBonini ha raccontato anche quanto la separazione dalla moglie lo abbia spinto a interrogarsi sui modelli culturali con cui era cresciuto, compresi quelli legati al ruolo maschile e alla difficoltà di esprimere le emozioni.

La riflessione sul patriarcato e sull'educazione sentimentale degli uomini si intreccia così con la vicenda familiare, dando al film una dimensione più ampia rispetto al semplice dramma personale. Anche la scelta di Edoardo Leo ha un significato particolare: i due sono amici fin dall'infanzia e l'attore aveva conosciuto il padre del regista sia prima sia dopo la malattia. Questa familiarità gli ha permesso di avvicinarsi al personaggio di Sergio attraverso una conoscenza diretta della trasformazione che ha ispirato il racconto.

In uscita nelle sale il 16 ottobre 2026, Se ami qualcuno dillo porta sullo schermo una domanda universale: è possibile liberarsi dai modelli emotivi ereditati dalla famiglia e imparare finalmente a dimostrare amore? Per Marco Bonini, la storia di suo padre è la prova che il cambiamento può arrivare anche nei modi più inattesi.