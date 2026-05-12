Se ami The Expanse, la nuova serie Prime Video cambia tutto (e la scelta del protagonista è già divisiva)

Pubblicazione: 12 maggio alle 14:30

I creatori di The Expanse stanno per tornare su Prime Video con un nuovo ambizioso progetto di fantascienza. The Captive's War, basato sulla trilogia letteraria scritta dagli stessi autori di The Expanse, Daniel Abraham e Ty Franck, promette di portare sullo schermo una narrazione radicalmente diversa rispetto alla serie che ha definito un'intera generazione di space opera televisive. E la differenza più significativa risiede proprio nel cuore pulsante della storia: il suo protagonista.

La decisione di sviluppareprima di completare l'adattamento integrale dipotrebbe sembrare sorprendente, ma ha una logica ben precisa. Continuare la saga originale comporterebbe sfide creative e logistiche complesse, mentre questo nuovo progetto offre ai creatori l'opportunità di esplorare territori narrativi inesplorati, mantenendo comunque la maestria tecnica e narrativa che ha resouna

James Holden, interpretato da Steven Strait in The Expanse, incarnava l'archetipo dell'eroe idealista. Cresciuto in una famiglia amorevole, Holden credeva fermamente nella trasparenza assoluta e nella giustizia. La sua bussola morale rimaneva salda anche nelle decisioni più difficili, guidato da altruismo ed empatia. Era il tipo di protagonista che gli spettatori imparavano ad amare in fretta, sapendo che avrebbe sempre cercato di fare la cosa giusta, anche quando questo significava mettersi in pericolo.

The Expanse - Stagione 5, fonte: Prime Video

Invece Dafyd Alkhor, il protagonista di The Captive's War, rappresenta l'antitesi perfetta di questo modello eroico. Dove Holden agiva alla luce del sole, Dafyd opera dalle ombre. La sua forza come personaggio non risiede in una morale incrollabile, ma nella capacità di compiere scelte impossibili con pragmatismo spietato. Le sue strategie possono apparire brutali, moralmente ambigue, persino discutibili, perché il suo obiettivo non è preservare un ideale di giustizia, ma garantire la sopravvivenza a lungo termine dell'umanità, anche quando questo significa tradire la resistenza contro la minaccia aliena che domina la narrazione.

Questa differenza caratteriale non è casuale, ma riflette la scala completamente diversa delle storie raccontate., pur espandendosi attraverso il sistema solare e oltre,, sulle dinamiche politiche e sulle tensioni interplanetarie tra Terra, Marte e la Cintura., mettendo l'intera umanità di fronte alla propria insignificanza cosmica, schiacciata da civiltà aliene tecnologicamente superiori in modi che sfidano la comprensione umana.

Il coinvolgimento diretto di Daniel Abraham e Ty Franck nel team di scrittura, insieme al ritorno di Naren Shankar come showrunner, garantisce continuità creativa pur permettendo una profonda evoluzione stilistica. Gli autori stanno portando su schermo una visione più nichilista e psicologicamente complessa del genere space opera, dove le vittorie sono parziali, i compromessi necessari e gli eroi lontani dalla perfezione.

The Expanse, fonte: Prime Video

La scelta di Prime Video di investire in questo progetto dimostra fiducia nella capacità del team creativo di replicare il successo critico di The Expanse, pur rischiando con un approccio narrativo meno confortevole per il pubblico mainstream. Dafyd Alkhor non sarà un protagonista facile da amare, ma proprio questa complessità potrebbe rendere The Captive's War una delle serie sci-fi più adulte e coraggiose del panorama streaming.

Se The Expanse ha dimostrato che lo space opera televisivo può essere sofisticato e politicamente corretto, The Captive's War sembra pronto a dimostrare che può anche essere brutalmente onesto riguardo ai costi morali della sopravvivenza. Non si tratta semplicemente di sostituire un tipo di eroe con un altro, ma di esplorare cosa significhi essere umani quando l'umanità stessa è in bilico, quando ogni scelta comporta perdite insostenibili e quando l'ottimismo diventa un lusso che nessuno può più permettersi. Una cosa è certa: la scelta del protagonista della serie è già divisiva, e farà parlare di sé ancora molto.