Se Death Note non ti ha soddisfatto del tutto, non puoi perdere questi 4 anime thriller più intensi e profondi

Pubblicazione: 16 maggio alle 13:00

Death Note ha conquistato milioni di spettatori con la sua premessa irresistibile: un liceale arrogante trova un quaderno soprannaturale che gli permette di uccidere chiunque scrivendone il nome. La tensione tra Light Yagami e il detective L ha definito un'intera generazione di anime thriller, creando un modello di suspense basato sul gioco del gatto col topo che ancora oggi viene imitato. Eppure, per quanto brillante sia Death Note, non rappresenta l'apice del genere thriller nell'animazione giapponese.



Esistono serie che spingono la narrativa thriller oltre i confini che Death Note ha tracciato, opere che approfondiscono temi più complessi con maggiore sottigliezza e che costruiscono atmosfere ancora più claustrofobiche. Questi anime, spesso meno conosciuti dal grande pubblico, dimostrano come il genere thriller possa evolversi da semplice duello intellettuale a riflessione profonda sulla natura umana, il potere e la responsabilità.

1. Monster

Monster - Netflix

Monster rappresenta probabilmente l'esempio più compiuto di thriller psicologico nell'universo anime. Questa serie seinen di 74 episodi ribalta completamente la dinamica di Death Note: invece di seguire qualcuno che si lascia corrompere dal potere, segue il dottor Kenzo Tenma, un neurochirurgo tormentato dal senso di colpa che caccia un serial killer di nome Johan Liebert. Il paradosso devastante alla base della storia è che Liebert sarebbe morto se Tenma non avesse utilizzato le sue straordinarie capacità chirurgiche per salvarlo, onorando il giuramento di Ippocrate.



La tensione tra Liebert e Tenma supera quella tra Light e L proprio perché è radicata in una responsabilità morale più profonda e sfumata. Non si tratta semplicemente di genio contro genio, ma di un uomo che deve confrontarsi con le conseguenze inintenzionali delle sue azioni etiche. Monster si prende tutto il tempo necessario per sviluppare questa dinamica attraverso 74 episodi che non sembrano mai superflui o riempitivi, un'impresa notevole considerando che Death Note distilla la sua storia in 37 episodi ma perde slancio nella seconda metà.



Come serie seinen, Monster può permettersi di esplorare territori narrativi più maturi e ambigui rispetto a Death Note, che rimane ancorato alle convenzioni shonen. Le scene grandiose e le idee ambiziose di Monster rimangono sempre ancorate a una realtà credibile, e creano il perfetto thriller a combustione lenta che premia la pazienza dello spettatore con una profondità psicologica raramente raggiunta nel medium.

2. Paranoia Agent

Paranoia Agent - Prime Video

Paranoia Agent, diretto dal maestro del thriller psicologico Satoshi Kon, adotta un approccio radicalmente diverso al genere. Questa serie di 13 episodi uscita nei primi anni 2000 decostruisce l'idea stessa del thriller criminale concentrandosi non tanto sul perpetratore quanto sulle vittime e sulla società che lo circonda. Lil' Slugger, un misterioso aggressore che colpisce ripetutamente in una piccola comunità, diventa il catalizzatore per esplorare trauma psicologico, isteria di massa e delusioni sociali.



Ciò che rende Paranoia Agent superiore a Death Note è la sua struttura narrativa non lineare che sfrutta brillantemente il formato episodico televisivo. Ogni episodio esplora lo stesso fenomeno sociale da prospettive diverse, e mentre la narrazione procede, Lil' Slugger si trasforma ed evolve, rivelando gradualmente che non si tratta di un criminale ordinario ma di qualcosa di molto più complesso e simbolico.



L'approccio visivo di Satoshi Kon, già perfezionato in capolavori cinematografici come Perfect Blue e Paprika, porta il thriller anime in territori surreali e astratti. Mentre Death Note si affida a dialoghi serrati e strategie elaborate, Paranoia Agent crea disagio attraverso immagini inquietanti e metafore visive che scavano nella psiche dello spettatore. I temi della serie, che spaziano dall'identità all'escapismo al potere della menzogna, sono più stratificati e ambigui di quelli relativamente diretti di Death Note sulla corruzione del potere.

3. Terror in Resonance

Terror in Resonance - Crunchyroll

Terror in Resonance, dell'acclamato regista Shinichiro Watanabe, è forse il thriller anime più sottovalutato dell'ultimo decennio. In soli 11 episodi, questa serie costruisce una tensione palpabile attorno a un gruppo terroristico che lascia enigmi criptici alla polizia prima di innescare attentati a Tokyo. Come Death Note, esplora l'idea di rivoluzionari delusi che cercano di cambiare un sistema che considerano corrotto, spinti da un complesso messianico.



La differenza cruciale è nella verosimiglianza. Dove Death Note si appoggia al soprannaturale e a scenari esagerati che talvolta minano la serietà dei temi, Terror in Resonance mantiene un realismo disturbante che risuona con particolare forza nell'era contemporanea del terrorismo. Gli attentati, le indagini, le motivazioni psicologiche: tutto è costruito con una plausibilità che rende l'esperienza più inquietante e immersiva.



Watanabe, il visionario dietro Cowboy Bebop e Samurai Champloo, dimostra la sua maturità narrativa sviluppando i membri di Sphinx non come semplici terroristi stereotipati ma come individui complessi mossi da dolore autentico e scopi precisi. L'animazione sobria di MAPPA e la straordinaria colonna sonora di Yoko Kanno, ispirata alla musica islandese, creano un'atmosfera opprimente che amplifica ogni momento di tensione.

4. Psycho Pass

Psycho Pass - Crunchyroll

Psycho-Pass rappresenta il punto di incontro perfetto tra thriller poliziesco e fantascienza cyberpunk, creando quello che si potrebbe definire l'equivalente anime di Minority Report. Ambientata in un futuro distopico dove un sistema tecnologico può misurare la predisposizione criminale delle persone, la serie esplora questioni filosofiche profonde sul libero arbitrio, la giustizia preventiva e il prezzo della sicurezza sociale.



La forza di Psycho-Pass risiede nel modo in cui utilizza il suo setting futuristico non come semplice scenario ma come strumento per interrogare le strutture di potere contemporanee. Il sistema Sibyl, che determina il destino dei cittadini in base a valutazioni psicologiche, è una metafora potente dei sistemi di sorveglianza e controllo sociale che risuona ben oltre i confini del genere. La serie pone domande scomode: cosa succede quando deleghiamo il giudizio morale a un sistema apparentemente oggettivo ma fondamentalmente opaco.



Production I.G ha costruito attorno a Psycho-Pass un franchise articolato che continua a esplorare questi temi attraverso multiple stagioni e film. Il worldbuilding dettagliato e la consistenza filosofica della serie creano un'esperienza thriller che va oltre il semplice intrigo investigativo per toccare questioni esistenziali sulla natura dell'umanità in un mondo sempre più mediato dalla tecnologia.



Questi quattro anime dimostrano come il genere thriller possa evolversi oltre la formula del duello intellettuale, per quanto ben eseguita sia in Death Note. Monster offre una profondità psicologica e un'ambiguità morale superiori. Paranoia Agent decostruisce il genere stesso attraverso una lente surreale e simbolica. Terror in Resonance porta il realismo a livelli disturbanti. Psycho-Pass fonde il thriller con questioni filosofiche complesse in un contesto fantascientfico coerente.