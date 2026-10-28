Se domani non torno, da dove viene il titolo del film su Giulia Cecchettin? La sua origine è sorprendente

Pubblicazione: 28 ottobre alle 08:45

Se domani non torno, il film dedicato alla storia di Giulia Cecchettin, arriverà nei cinema italiani il 5 novembre 2026, a pochi giorni dal terzo anniversario della sua scomparsa. Diretto da Paola Randi e interpretato da Filippo Timi e Sabrina Martina, il lungometraggio racconta il dolore della famiglia Cecchettin e il percorso che ha trasformato una tragedia privata in un impegno collettivo contro la violenza sulle donne. Ma c'è un dettaglio particolarmente significativo che non tutti conoscono: il titolo del film non è stato inventato per raccontare la vicenda di Giulia, ma deriva da una poesia scritta molti anni prima.

Quelle quattro parole, diventate profondamente familiari all'opinione pubblica italiana dopo il, nascondono infatti una storia che comincia dall'altra parte del mondo. L'non torno risale al, in America Latina, quando una giovane artista decise di affidare alla poesia la propria indignazione per un altro femminicidio. Soltanto sei anni dopo, quei versi sarebbero arrivati in Italia, assumendo un significato particolare grazie anche alla voce di Elena Cecchettin.

Chi ha scritto la poesia che ha ispirato Se domani non torno? L'autrice è Cristina Torres-Cáceres, artista, architetta e attivista femminista peruviana che nel 2017 scrisse una poesia in seguito all'uccisione di Mara Fernanda Castilla Miranda, una studentessa messicana di 19 anni. La giovane era stata assassinata dopo aver utilizzato un servizio di trasporto per tornare a casa. La sua morte provocò indignazione e manifestazioni in Messico, riportando al centro dell'attenzione il problema della violenza contro le donne e della sicurezza negli spostamenti quotidiani.

Se domani non torno, fonte: Notorious Pictures

Fu proprio quella vicenda a spingere Cristina Torres-Cáceres a scrivere un testo destinato a superare i confini del Perù. La poesia, conosciuta con il titolo originale Si mañana no vuelvo, immagina una giovane donna che si rivolge alla madre, chiedendole di non rimanere in silenzio qualora un giorno non dovesse tornare a casa. Tra i versi più conosciuti della traduzione italiana compare una frase diventata simbolica:

“Se domani sono io, mamma, se domani non torno, distruggi tutto”. - Cristina Torres-Cáceres

Un appello che non invita a dimenticare, ma a reagire, trasformando il dolore in una richiesta di giustizia e cambiamento. La poesiatanto semplice quanto significativo: che nessun'altra donna debba subire la stessa sorte. Dal: come la poesia è diventata un simbolo Inizialmente, il testo dicircolava soprattutto sui social network e all'interno di gruppi femministi latinoamericani. L'autrice lo aveva condiviso con una cerchia relativamente ristretta di attiviste, senza immaginare che sarebbe diventato un riferimento per manifestazioni e iniziative contro i femminicidi anche al di fuori del proprio Paese.

Ma con il passare degli anni i versi hanno cominciato a essere ripresi durante le proteste in Messico e in altre nazioni, diventando un modo per esprimere la paura, la rabbia e la determinazione di chi chiedeva maggiore attenzione verso la violenza di genere. La loro diffusione ha raggiunto anche l'Italia, dove la poesia ha assunto un significato particolarmente forte nel novembre 2023. Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, Elena Cecchettin ha contribuito a rilanciare quelle parole, inserendole nel dibattito pubblico che si era sviluppato intorno alla morte della sorella.

Se domani non torno, fonte: Notorious Pictures

L'appello contenuto nella poesia si è così intrecciato con quello di Elena, che invitava a non limitarsi al silenzio e alla commemorazione, ma a fare rumore per chiedere un cambiamento culturale. Il collegamento tra le due donne non è soltanto simbolico, visto che nel dicembre 2023, intervistata da la Repubblica, Cristina Torres-Cáceres raccontò di essere rimasta profondamente colpita dalla diffusione dei suoi versi in Italia, soprattutto quando scoprì che a rilanciarli era stata proprio Elena Cecchettin. L'artista spiegò di aver pensato anche alla propria sorella mentre scriveva la poesia e rivolse un messaggio di vicinanza a Elena.

Per l'autrice, vedere quelle parole utilizzate in un altro Paese: da una parte la consapevolezza che il testo fosse diventato uno strumento di mobilitazione, dall'altra il dolore di sapere che continuava a essere necessario a causa di nuove vittime.raccontò inoltre che la poesia era nata come una reazione spontanea a un fatto di cronaca che l'aveva profondamente turbata. Non era stata scritta pensando a, né poteva esserlo, essendo stata composta sei anni prima. Eppure, proprio questa distanza temporale e geografica rende particolarmente significativo

Due vicende avvenute in Paesi diversi sono state collegate dalle stesse parole, diventate nel tempo un appello internazionale contro la violenza sulle donne. Perché Paola Randi ha scelto proprio questo titolo per il film? La scelta di intitolare il lungometraggio Se domani non torno assume un significato ancora più profondo se si considera il modo in cui Paola Randi ha deciso di raccontare la storia di Giulia Cecchettin. Il film, presentato il 23 ottobre 2026 alla Festa del Cinema di Roma, non si concentra sulla ricostruzione del femminicidio come un racconto investigativo.

Se domani non torno, fonte: Notorious Pictures

Al centro della narrazione ci sono invece Giulia, suo padre Gino, la sorella Elena e il fratello Davide, insieme alle conseguenze che la scomparsa della giovane ha avuto sulle loro vite. La regista ha spiegato di aver trovato la chiave del racconto leggendo Cara Giulia, il libro scritto da Gino Cecchettin insieme a Marco Franzoso. A colpirla è stata soprattutto l'assenza: il modo in cui una persona che non c'è più possa continuare a essere presente attraverso i ricordi, gli oggetti, le abitudini e i legami familiari. Il titolo riprende quindi una poesia che parla proprio della possibilità di non tornare a casa e delle conseguenze che una simile assenza può avere sulle persone amate. Ma contiene anche un secondo significato: la richiesta di non lasciare che quella perdita venga dimenticata o considerata un fatto isolato.

Se domani non torno, fonte: Notorious Pictures

È una prospettiva che si ritrova nell'impegno pubblico di Gino ed Elena Cecchettin e nelle iniziative della, nata per promuovere l'educazione al rispetto e la prevenzione della violenza di genere. Un dettaglio del film che rende omaggio alla poesia Il legame tra il lungometraggio e i versi diè emerso anche durante la presentazione romana. Alla Festa del Cinema di Roma, infatti,si è presentato sul tappeto rosso indossando una camicia sulla quale erano ricamate alcune parole della poesia. Un gesto che hae sul significato che quei versi hanno assunto negli ultimi anni.

Nel film, l'attore interpreta Gino Cecchettin, mentre Sabrina Martina veste i panni di Giulia. Tecla Bossi interpreta Elena e Tommaso Allione il fratello Davide. La sceneggiatura, firmata da Paola Randi insieme a Lisa Nur Sultan, racconta il percorso della famiglia, dalla scomparsa di Giulia fino alla decisione di trasformare il dolore in un impegno pubblico. Anche la scelta di non mostrare Filippo Turetta, responsabile del femminicidio, risponde alla volontà di non spostare l'attenzione dalla giovane e dai suoi familiari.

L'origine del titolo permette quindi di comprendere uno degli aspetti più importanti del progetto cinematografico. Se domani non torno non nasce come una frase legata esclusivamente alla vicenda di Giulia, ma come un appello scritto nel 2017 per ricordare Mara Castilla e denunciare una forma di violenza che attraversa Paesi e generazioni. La sua diffusione in Italia, grazie anche a Elena Cecchettin, ha contribuito a trasformare quei versi in un simbolo riconoscibile.

collega la storia di una famiglia italiana a una riflessione più ampia, che riguarda il rispetto, la responsabilità collettiva e la necessità di prevenire nuovi femminicidi. Ed è proprio questo il dettaglio che rende particolarmente significativa l'origine del titolo: le parole cheerano state scritte sei anni prima per un'altra giovane donna, in un altro Paese, ma con lo stesso desiderio