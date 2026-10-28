Se domani non torno, da dove viene il titolo del film su Giulia Cecchettin? La sua origine è sorprendente
Da dove arriva il titolo Se domani non torno? Il film su Giulia Cecchettin nasconde un'origine significativa e un legame che non tutti conoscono.
Se domani non torno, il film dedicato alla storia di Giulia Cecchettin, arriverà nei cinema italiani il 5 novembre 2026, a pochi giorni dal terzo anniversario della sua scomparsa. Diretto da Paola Randi e interpretato da Filippo Timi e Sabrina Martina, il lungometraggio racconta il dolore della famiglia Cecchettin e il percorso che ha trasformato una tragedia privata in un impegno collettivo contro la violenza sulle donne. Ma c'è un dettaglio particolarmente significativo che non tutti conoscono: il titolo del film non è stato inventato per raccontare la vicenda di Giulia, ma deriva da una poesia scritta molti anni prima.
Chi ha scritto la poesia che ha ispirato Se domani non torno? L'autrice è Cristina Torres-Cáceres, artista, architetta e attivista femminista peruviana che nel 2017 scrisse una poesia in seguito all'uccisione di Mara Fernanda Castilla Miranda, una studentessa messicana di 19 anni. La giovane era stata assassinata dopo aver utilizzato un servizio di trasporto per tornare a casa. La sua morte provocò indignazione e manifestazioni in Messico, riportando al centro dell'attenzione il problema della violenza contro le donne e della sicurezza negli spostamenti quotidiani.
Fu proprio quella vicenda a spingere Cristina Torres-Cáceres a scrivere un testo destinato a superare i confini del Perù. La poesia, conosciuta con il titolo originale Si mañana no vuelvo, immagina una giovane donna che si rivolge alla madre, chiedendole di non rimanere in silenzio qualora un giorno non dovesse tornare a casa. Tra i versi più conosciuti della traduzione italiana compare una frase diventata simbolica:
“Se domani sono io, mamma, se domani non torno, distruggi tutto”. - Cristina Torres-Cáceres
Ma con il passare degli anni i versi hanno cominciato a essere ripresi durante le proteste in Messico e in altre nazioni, diventando un modo per esprimere la paura, la rabbia e la determinazione di chi chiedeva maggiore attenzione verso la violenza di genere. La loro diffusione ha raggiunto anche l'Italia, dove la poesia ha assunto un significato particolarmente forte nel novembre 2023. Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, Elena Cecchettin ha contribuito a rilanciare quelle parole, inserendole nel dibattito pubblico che si era sviluppato intorno alla morte della sorella.
L'appello contenuto nella poesia si è così intrecciato con quello di Elena, che invitava a non limitarsi al silenzio e alla commemorazione, ma a fare rumore per chiedere un cambiamento culturale. Il collegamento tra le due donne non è soltanto simbolico, visto che nel dicembre 2023, intervistata da la Repubblica, Cristina Torres-Cáceres raccontò di essere rimasta profondamente colpita dalla diffusione dei suoi versi in Italia, soprattutto quando scoprì che a rilanciarli era stata proprio Elena Cecchettin. L'artista spiegò di aver pensato anche alla propria sorella mentre scriveva la poesia e rivolse un messaggio di vicinanza a Elena.
Due vicende avvenute in Paesi diversi sono state collegate dalle stesse parole, diventate nel tempo un appello internazionale contro la violenza sulle donne. Perché Paola Randi ha scelto proprio questo titolo per il film? La scelta di intitolare il lungometraggio Se domani non torno assume un significato ancora più profondo se si considera il modo in cui Paola Randi ha deciso di raccontare la storia di Giulia Cecchettin. Il film, presentato il 23 ottobre 2026 alla Festa del Cinema di Roma, non si concentra sulla ricostruzione del femminicidio come un racconto investigativo.
Al centro della narrazione ci sono invece Giulia, suo padre Gino, la sorella Elena e il fratello Davide, insieme alle conseguenze che la scomparsa della giovane ha avuto sulle loro vite. La regista ha spiegato di aver trovato la chiave del racconto leggendo Cara Giulia, il libro scritto da Gino Cecchettin insieme a Marco Franzoso. A colpirla è stata soprattutto l'assenza: il modo in cui una persona che non c'è più possa continuare a essere presente attraverso i ricordi, gli oggetti, le abitudini e i legami familiari. Il titolo riprende quindi una poesia che parla proprio della possibilità di non tornare a casa e delle conseguenze che una simile assenza può avere sulle persone amate. Ma contiene anche un secondo significato: la richiesta di non lasciare che quella perdita venga dimenticata o considerata un fatto isolato.
Nel film, l'attore interpreta Gino Cecchettin, mentre Sabrina Martina veste i panni di Giulia. Tecla Bossi interpreta Elena e Tommaso Allione il fratello Davide. La sceneggiatura, firmata da Paola Randi insieme a Lisa Nur Sultan, racconta il percorso della famiglia, dalla scomparsa di Giulia fino alla decisione di trasformare il dolore in un impegno pubblico. Anche la scelta di non mostrare Filippo Turetta, responsabile del femminicidio, risponde alla volontà di non spostare l'attenzione dalla giovane e dai suoi familiari.
L'origine del titolo permette quindi di comprendere uno degli aspetti più importanti del progetto cinematografico. Se domani non torno non nasce come una frase legata esclusivamente alla vicenda di Giulia, ma come un appello scritto nel 2017 per ricordare Mara Castilla e denunciare una forma di violenza che attraversa Paesi e generazioni. La sua diffusione in Italia, grazie anche a Elena Cecchettin, ha contribuito a trasformare quei versi in un simbolo riconoscibile.