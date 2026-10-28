Se domani non torno, dove è stato girato il film su Giulia Cecchettin? Il dettaglio nascosto in una piazza

Pubblicazione: 28 ottobre alle 09:15

Se domani non torno, il film dedicato alla storia di Giulia Cecchettin, arriverà nelle sale italiane il 5 novembre 2026, a pochi giorni dal terzo anniversario della sua scomparsa. Diretto da Paola Randi e interpretato da Filippo Timi e Sabrina Martina, il lungometraggio racconta la vicenda della giovane attraverso gli occhi della sua famiglia, concentrandosi sul dolore della perdita e sul percorso che ha trasformato una tragedia privata in un impegno collettivo contro la violenza sulle donne. Ma c'è un dettaglio particolarmente significativo che riguarda la realizzazione del film: le riprese sono state effettuate proprio nei territori in cui Giulia aveva vissuto, e una delle location più importanti nasconde un messaggio che potrebbe sfuggire a molti spettatori.

Si tratta di, scelta anche per una particolarità legata alle statue che ne circondano il perimetro. Un elemento che la stessaha voluto evidenziare per spiegare uno dei temi affrontati dal lungometraggio. Le ambientazioni, infatti, non sono state selezionate soltanto per ricostruire fedelmente i luoghi della vicenda, ma anche per raccontare attraverso le immagini ciò che i protagonisti vivono. Le riprese disi sono svolte interamente in Veneto, nell'arco di circa sei settimane, con una lavorazione che ha interessato Padova e altri territori della regione.

La produzione ha deciso di mantenere un legame diretto con i luoghi realmente frequentati dalla famiglia Cecchettin, evitando di ricreare in altre regioni le ambientazioni della storia. È stata una scelta particolarmente importante per Paola Randi, che ha visitato personalmente i territori legati alla vita di Giulia prima di iniziare le riprese. La regista ha spiegato a Italy for Movies:

“Sono andata a vedere i luoghi e abbiamo girato dove effettivamente vive Gino e viveva Giulia e la sua famiglia”. - Paola Randi

Se domani non torno, fonte: Notorious Pictures

Per Randi, quei paesaggi possiedono una capacità espressiva che va oltre la loro riconoscibilità geografica. Sono luoghi quotidiani, apparentemente tranquilli, che dopo la scomparsa di Giulia assumono un significato completamente diverso. Le strade, le abitazioni e gli spazi della pianura veneta diventano così parte integrante del racconto, accompagnando i protagonisti in un percorso segnato dall'incertezza e dal dolore. La regista ha definito questi territori un vero e proprio paesaggio dell'anima, capace di rappresentare l'assenza di una persona e il vuoto che lascia nella vita dei suoi familiari.

Anche la scelta di girare nei luoghi reali contribuisce a distinguereda una tradizionale ricostruzione cinematografica di un fatto di cronaca. L'obiettivo non è semplicemente mostrare dove si siano svolti gli avvenimenti, mae gli spazi che hanno accompagnato la loro quotidianità. Tra le ambientazioni più significative compare, la grande piazza ellittica situata nel centro di Padova. Con, è uno degli spazi monumentali più estesi d'Europa, dove al centro si trova, circondata da un canale lungo il quale sono disposte numerose statue dedicate a personaggi illustri del passato.

Ed è proprio osservando queste sculture che emerge il dettaglio più interessante, visto che le 78 statue presenti oggi a Prato della Valle celebrano figure maschili: nessuna è dedicata autonomamente a una donna. Una particolarità che Paola Randi ha richiamato durante la presentazione del film al Ciné 2026, spiegando come questo luogo possa diventare un esempio concreto della disparità nella rappresentazione di uomini e donne all'interno della memoria pubblica. Il riferimento non riguarda soltanto la storia dell'arte o dell'architettura.

Se domani non torno, fonte: Notorious Pictures

Per la regista, Prato della Valle rappresenta anche un'occasione per riflettere sul peso delle strutture culturali che hanno contribuito a rendere meno visibile il ruolo delle donne nella società. La presenza di 78 statue maschili in uno degli spazi più rappresentativi della città diventa così un elemento simbolico collegato ai temi affrontati dal lungometraggio. Il film, infatti, non vuole limitarsi a raccontare la morte di Giulia Cecchettin, ma invita a riflettere anche sulle responsabilità collettive e sui modelli culturali che possono favorire la violenza di genere.

In questa prospettiva, una piazza conosciuta soprattutto per laassume un significato diverso, diventando uno strumento per interrogarsi su chi venga celebrato e ricordato nella storia. È proprio questo il retroscena che rendeuna delle location più interessanti del film, ma il significato delle ambientazioni dinon si esaurisce nella. Un altro elemento visivo particolarmente importante è rappresentato dalla nebbia della Pianura Padana, che accompagna numerose sequenze del lungometraggio. Nel racconto di, la nebbia non è soltanto una caratteristica del paesaggio veneto, ma diventa una presenza capace di esprimere lo stato d'animo dei personaggi.

Durante i giorni della scomparsa di Giulia, gli spazi familiari sembrano progressivamente trasformarsi. I luoghi conosciuti diventano difficili da riconoscere, mentre l'incertezza avvolge la vita della famiglia. La nebbia contribuisce a rappresentare visivamente questo smarrimento, rendendo quasi tangibile il senso di assenza che attraversa il film. La stessa regista ha sottolineato come questo elemento atmosferico finisca per coinvolgere anche lo spettatore, accompagnandolo emotivamente nel percorso dei protagonisti. È una scelta che permette di raccontare il dolore senza ricorrere continuamente ai dialoghi o alla ricostruzione degli avvenimenti più drammatici.

Se domani non torno, fonte: Notorious Pictures

Il paesaggio diventa quindi parte del linguaggio cinematografico, trasformando la pianura veneta in una rappresentazione visiva del lutto. Tra i dettagli più delicati legati alle location compare anche un'altalena sulla quale Giulia ed Elena erano solite dondolarsi insieme. Un elemento apparentemente semplice, ma particolarmente significativo per comprendere il rapporto tra le due sorelle e il modo in cui il film affronta il tema della memoria. Paola Randi ha voluto valorizzare proprio questi piccoli particolari, perché permettono di raccontare Giulia attraverso la sua vita quotidiana, gli affetti e le esperienze condivise con la famiglia.

Se domani non torno, fonte: Notorious Pictures

, quindi, ma soprattutto quelli nei quali Giulia aveva vissuto momenti importanti della propria esistenza. Anche, interprete di, ha evidenziato quanto i paesaggi abbiano contribuito al lavoro degli attori. L'ambiente nel quale una persona cresce e vive, infatti, può diventare parte della sua identità. Tornare in quei luoghiche continuano a esistere anche dopo una perdita. Nel film, accanto a, troviamoin quello dellae Tommaso Allione nei panni del fratello. La sceneggiatura, firmata dalla stessa, prende ispirazione dal libro, scritto dacon. Ma perché le location sono così importanti per il film su Giulia Cecchettin?

La scelta di girare nei territori realmente legati alla vita della giovane risponde alla volontà di raccontare la storia attraverso il punto di vista della famiglia, anziché concentrarsi esclusivamente sugli aspetti giudiziari della vicenda. Durante la lavorazione, Paola Randi ha spiegato di aver individuato nel concetto di assenza la chiave narrativa del progetto. I luoghi diventano quindi strumenti attraverso i quali rappresentare ciò che rimane dopo la perdita di una persona: le abitudini, gli oggetti, gli spazi condivisi e i ricordi.

La stessa regista ha sottolineato che, pur essendo ambientazioni molto specifiche, questi territori possono evocare sentimenti universali, nei quali anche chi non conosce direttamente la famiglia Cecchettin può riconoscersi. Prato della Valle aggiunge a questa dimensione personale una riflessione più ampia, collegando il ricordo di Giulia alla necessità di interrogarsi sulla rappresentazione delle donne nella società.

La, invece, restituisce, mentre i luoghi della quotidianità contribuiscono a mantenere viva la memoria della giovane. Sono elementi differenti, ma accomunati dalla stessa intenzione:, con una famiglia, dei sogni e una vita che non può essere ridotta alla tragedia che l'ha colpita. Ed è proprio questo il significato più profondo delle location di Se domani non torno:che, attraverso lo sguardo della regista, diventano parte essenziale del racconto e invitano gli spettatori a osservare con maggiore attenzione anche ciò che