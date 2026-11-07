Se domani non torno, gli studenti scuotono le chiavi al cinema a Roma: il gesto ha un significato profondo

Pubblicazione: 07 novembre alle 09:30

Una sala cinematografica, un gruppo di studenti e un rumore che rompe improvvisamente il silenzio. Durante una proiezione romana di Se domani non torno, il film dedicato alla storia di Giulia Cecchettin, alcuni giovani hanno iniziato a scuotere i propri mazzi di chiavi, dando vita a un momento dal forte significato simbolico. Il gesto, ripreso in un video diffuso sui social da Notorious Pictures, ha immediatamente richiamato una delle frasi più importanti pronunciate dopo il femminicidio della ragazza: l'invito della sorella Elena a non limitarsi al silenzio, ma a fare rumore affinché tragedie simili non vengano dimenticate.

Le, dove alcuni studenti hanno partecipato a una delle prime proiezioni del lungometraggio diretto da Paola Randi. Invece di concludere l'esperienza soltanto, i ragazzi hanno scelto di, sollevando e agitando le chiavi per produrre un tintinnio riconoscibile. Il momento è stato documentato dalla distribuzione del film e successivamente ripreso da diverse testate, tra cui Repubblica e Adnkronos. Il video è diventato una testimonianza di comecontinui a coinvolgere, a quasi tre anni dalla sua morte.

Ma perché proprio le chiavi? Per comprendere il significato di questa scelta bisogna tornare al novembre 2023, quando il femminicidio della ventiduenne aveva provocato una mobilitazione in tutta Italia. Dopo la morte della sorella, Elena Cecchettin aveva invitato le persone a fare rumore anziché osservare soltanto un minuto di silenzio. Un appello che aveva assunto rapidamente un valore collettivo, trasformandosi in uno dei simboli delle manifestazioni contro la violenza sulle donne. Le chiavi erano diventate uno degli strumenti utilizzati per rispondere a quell'invito e durante cortei, commemorazioni e iniziative pubbliche, migliaia di persone avevano iniziato ad agitarle, producendo un suono capace di interrompere il silenzio.

Il gesto era stato ripetuto anche il 5 dicembre 2023, durante i funerali di Giulia Cecchettin, quando la folla radunata all'esterno della Basilica di Santa Giustina, a Padova, aveva fatto risuonare i mazzi di chiavi al passaggio del feretro. Non si tratta soltanto di un modo per ricordare la ragazza. Le chiavi richiamano anche un'esperienza quotidiana condivisa da molte donne: quella di stringerle tra le mani quando si rientra da sole, per sentirsi più sicure o avere la possibilità di aprire rapidamente la porta di casa.

Un oggetto apparentemente ordinario è diventato così il simbolo della, ma anche della necessità di affrontare le radici culturali della violenza di genere. La scelta degli studenti romani assume un significato ancora più importante considerando il contenuto di, arrivato nelle sale italiane il 5 novembre 2026, a pochi giorni dal terzo anniversario della scomparsa di Giulia. Il film, diretto dae Sabrina Martina, prende ispirazione dal libro Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia, scritto da Gino Cecchettin insieme a Marco Franzoso.

La storia non si concentra sulla figura dell'assassino, ma sulle persone che hanno dovuto affrontare le conseguenze della tragedia. Al centro del racconto ci sono infatti Gino Cecchettin, interpretato da Filippo Timi, e i figli Elena, Davide e Giulia, ai quali prestano il volto rispettivamente Tecla Bossi, Tommaso Allione e Sabrina Martina. La regista ha scelto di ricostruire la quotidianità della famiglia, mostrando le passioni di Giulia, i suoi progetti e i rapporti con le persone che le volevano bene. Un'impostazione che punta a restituire spazio alla sua vita, evitando di trasformare il femminicidio in uno spettacolo.

Se domani non torno, fonte: Notorious Pictures

Anche per questo motivo, il rumore delle chiavi rappresenta uno degli elementi più significativi del lungometraggio, perché richiama il passaggio dal dolore privato di una famiglia a una mobilitazione che ha coinvolto migliaia di persone. Nelle note di regia, Paola Randi ha spiegato di aver trovato proprio nell'assenza di Giulia la chiave narrativa del progetto. La ragazza continua a essere presente attraverso i ricordi, i disegni, gli oggetti e le persone che hanno condiviso con lei momenti importanti. Un'assenza che, nel corso della storia, diventa progressivamente anche una richiesta di responsabilità collettiva.

Il gesto degli studenti durante la proiezione romana sembra quindi proseguire idealmente il messaggio del film, trasformando gli spettatori in partecipanti attivi di un momento dedicato alla memoria. Non si tratta, peraltro, dell'unica iniziativa organizzata in occasione dell'uscita cinematografica. Il 5 novembre, al, Gino Cecchettin, la regista e alcuni interpreti hanno incontrato il pubblico durante una proiezione speciale. Anche in quell'occasione, gli spettatori hanno risposto all'invito della Fondazione Giulia Cecchettin facendo risuonare le chiavi in sala.

A Roma, intanto, il video dei ragazzi che scuotono i mazzi di chiavi ha riportato al centro dell'attenzione un messaggio nato nel 2023 e ancora attuale: ricordare le vittime della violenza di genere non significa soltanto commemorare ciò che è accaduto, ma anche mantenere viva la richiesta di un cambiamento. Ed è proprio questo il significato delle immagini diffuse da Notorious Pictures. Per qualche istante, il silenzio di una sala cinematografica lascia spazio a un rumore collettivo, che riporta alla memoria Giulia Cecchettin e l'appello della sorella Elena. Un gesto semplice, ma capace di trasformare la visione di un film in una testimonianza pubblica contro la violenza sulle donne.