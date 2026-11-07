Se domani non torno, gli studenti scuotono le chiavi al cinema a Roma: il gesto ha un significato profondo
Durante una proiezione di Se domani non torno a Roma, gli studenti scuotono le chiavi in ricordo di Giulia Cecchettin. Il video e il significato del gesto.
Una sala cinematografica, un gruppo di studenti e un rumore che rompe improvvisamente il silenzio. Durante una proiezione romana di Se domani non torno, il film dedicato alla storia di Giulia Cecchettin, alcuni giovani hanno iniziato a scuotere i propri mazzi di chiavi, dando vita a un momento dal forte significato simbolico. Il gesto, ripreso in un video diffuso sui social da Notorious Pictures, ha immediatamente richiamato una delle frasi più importanti pronunciate dopo il femminicidio della ragazza: l'invito della sorella Elena a non limitarsi al silenzio, ma a fare rumore affinché tragedie simili non vengano dimenticate.
Ma perché proprio le chiavi? Per comprendere il significato di questa scelta bisogna tornare al novembre 2023, quando il femminicidio della ventiduenne aveva provocato una mobilitazione in tutta Italia. Dopo la morte della sorella, Elena Cecchettin aveva invitato le persone a fare rumore anziché osservare soltanto un minuto di silenzio. Un appello che aveva assunto rapidamente un valore collettivo, trasformandosi in uno dei simboli delle manifestazioni contro la violenza sulle donne. Le chiavi erano diventate uno degli strumenti utilizzati per rispondere a quell'invito e durante cortei, commemorazioni e iniziative pubbliche, migliaia di persone avevano iniziato ad agitarle, producendo un suono capace di interrompere il silenzio.
Il gesto era stato ripetuto anche il 5 dicembre 2023, durante i funerali di Giulia Cecchettin, quando la folla radunata all'esterno della Basilica di Santa Giustina, a Padova, aveva fatto risuonare i mazzi di chiavi al passaggio del feretro. Non si tratta soltanto di un modo per ricordare la ragazza. Le chiavi richiamano anche un'esperienza quotidiana condivisa da molte donne: quella di stringerle tra le mani quando si rientra da sole, per sentirsi più sicure o avere la possibilità di aprire rapidamente la porta di casa.
La storia non si concentra sulla figura dell'assassino, ma sulle persone che hanno dovuto affrontare le conseguenze della tragedia. Al centro del racconto ci sono infatti Gino Cecchettin, interpretato da Filippo Timi, e i figli Elena, Davide e Giulia, ai quali prestano il volto rispettivamente Tecla Bossi, Tommaso Allione e Sabrina Martina. La regista ha scelto di ricostruire la quotidianità della famiglia, mostrando le passioni di Giulia, i suoi progetti e i rapporti con le persone che le volevano bene. Un'impostazione che punta a restituire spazio alla sua vita, evitando di trasformare il femminicidio in uno spettacolo.
Anche per questo motivo, il rumore delle chiavi rappresenta uno degli elementi più significativi del lungometraggio, perché richiama il passaggio dal dolore privato di una famiglia a una mobilitazione che ha coinvolto migliaia di persone. Nelle note di regia, Paola Randi ha spiegato di aver trovato proprio nell'assenza di Giulia la chiave narrativa del progetto. La ragazza continua a essere presente attraverso i ricordi, i disegni, gli oggetti e le persone che hanno condiviso con lei momenti importanti. Un'assenza che, nel corso della storia, diventa progressivamente anche una richiesta di responsabilità collettiva.
A Roma, intanto, il video dei ragazzi che scuotono i mazzi di chiavi ha riportato al centro dell'attenzione un messaggio nato nel 2023 e ancora attuale: ricordare le vittime della violenza di genere non significa soltanto commemorare ciò che è accaduto, ma anche mantenere viva la richiesta di un cambiamento. Ed è proprio questo il significato delle immagini diffuse da Notorious Pictures. Per qualche istante, il silenzio di una sala cinematografica lascia spazio a un rumore collettivo, che riporta alla memoria Giulia Cecchettin e l'appello della sorella Elena. Un gesto semplice, ma capace di trasformare la visione di un film in una testimonianza pubblica contro la violenza sulle donne.