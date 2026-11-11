7 film simili a La guerra di domani in grado di superare anche Alien di Ridley Scott

Pubblicazione: 11 novembre alle 19:00

La guerra di domani si è imposto come il blockbuster sci-fi dell'estate su Prime Video, conquistando pubblico e critica con la sua miscela esplosiva di azione, alieni e paradossi temporali. Il film diretto da Chris McKay vede Chris Pratt nei panni di un insegnante di biologia catapultato nel 2051 per combattere una guerra contro creature extraterrestri che stanno portando l'umanità sull'orlo dell'estinzione. Al suo fianco, Yvonne Strahovski completa un cast che ha saputo dare spessore a una storia che non è solo fuochi d'artificio visivi, ma anche riflessione sul destino dell'umanità.





1. Ritorno al Futuro - Parte II

Se hai apprezzato l'adrenalina die ti sei ritrovato col fiato sospeso davanti alle sequenze d'azione mozzafiato, probabilmente stai cercando qualcosa di simile da guardare. La buona notizia è che: invasioni aliene, viaggi nel tempo, lotte per la sopravvivenza e quel senso di meraviglia che solo la fantascienza sa regalare. Ecco

Ritorno al Futuro Parte II (disponibile su Prime Video) è il sequel che ha ridefinito cosa significa viaggiare nel tempo al cinema. Dopo le avventure nel 1955, Marty McFly e Doc Brown salgono nuovamente sulla DeLorean, ma questa volta la destinazione è il futuro vero e proprio: il 2015. Il film di Robert Zemeckis non si limita a essere un seguito di successo, ma diventa un fenomeno culturale capace di prevedere elementi tecnologici come gli hoverboard e le Nike Mag. La capacità di riscrivere la storia personale di Marty attraverso i viaggi temporali crea quel mix di avventura e conseguenze che ritroviamo in La guerra di domani, dove le scelte del presente determinano il futuro dell'umanità.

2. X-Men - Giorni di un futuro passato

X-Men: Giorni di un Futuro Passato (disponibile su Disney+) porta il concetto di viaggio nel tempo all'interno dell'universo mutante con risultati spettacolari. In un futuro distopico dove le Sentinelle stanno sterminando sistematicamente i mutanti, Logan deve tornare indietro negli anni Settanta per impedire gli eventi che hanno portato a quell'apocalisse. Bryan Singer orchestra un cast stellare che riunisce le generazioni passate e presenti degli X-Men, creando uno dei capitoli migliori della saga. Le performance brillanti, gli effetti visivi fenomenali e una storia perfettamente costruita lo rendono imperdibile per chi ha amato l'epica scala temporale di La guerra di domani.

A Quiet Place di John Krasinski (disponibile su Disney+, Netflix e Paramount+) ha rivoluzionato il thriller fantascientifico con un concetto semplice ma terrificante: creature cieche ma dotate di un udito straordinario hanno devastato il mondo, e la famiglia Abbott deve sopravvivere in assoluto silenzio. Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe completano un cast perfetto per un film che fa del non detto la sua arma più potente. La tensione è palpabile, ogni scena costruita come una bomba a orologeria pronta a esplodere. Come in La guerra di domani, qui c'è una famiglia che lotta contro una minaccia aliena apparentemente invincibile, ma l'approccio minimalista e claustrofobico offre un contraltare perfetto all'azione su larga scala del film con Chris Pratt.

4. Cloverfield

Cloverfield (disponibile su Paramount+) ha rivoluzionato il genere dell'invasione aliena utilizzando la tecnica del found footage, tipicamente riservata all'horror. Attraverso l'obiettivo di una videocamera amatoriale, seguiamo un gruppo di amici intrappolati a New York durante l'attacco di una creatura misteriosa. Matt Reeves crea un documentario fittizio che funziona come testimonianza di una catastrofe in tempo reale, con tutta l'immediatezza e il terrore che ne derivano. L'approccio dal basso, dalla prospettiva dei civili che cercano semplicemente di sopravvivere, offre un punto di vista complementare rispetto ai soldati del futuro di La guerra di domani.

5. Interstellar

Interstellar (disponibile su HBO Max e Prime Video) è semplicemente un capolavoro di Christopher Nolan. La Terra sta morendo, l'umanità affronta l'estinzione, e l'unica speranza è trovare un nuovo pianeta abitabile attraverso una missione spaziale. Matthew McConaughey interpreta Cooper, un ex pilota della NASA che deve abbandonare sua figlia Murph per salvare il futuro dell'umanità. Il film è tecnicamente perfetto, con effetti visivi che hanno stabilito nuovi standard, ma è la relazione padre-figlia il vero cuore pulsante della storia. Le complessità temporali, la relatività e il sacrificio personale per le generazioni future creano parallelismi diretti con The Tomorrow War, ma Nolan aggiunge una profondità emotiva devastante.

L'esercito delle 12 scimmie (disponibile su Now) porta la firma visionaria di Terry Gilliam in un thriller temporale che ha anticipato molte delle convenzioni moderne. Bruce Willis interpreta un detenuto mandato indietro dal 2030 al 1990 per raccogliere informazioni su una piaga mortale che ha decimato l'umanità. Il problema è che nessuno gli crede e finisce rinchiuso in un ospedale psichiatrico. Brad Pitt offre una performance memorabile che gli è valsa una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista, mentre Madeleine Stowe completa il triangolo centrale. I colpi di scena, la narrazione non lineare e l'ambiguità sulla sanità mentale del protagonista creano un'esperienza cinematografica indimenticabile. Il tema del viaggio nel tempo per prevenire una catastrofe futura risuona direttamente con La guerra di domani.