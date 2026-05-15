Se hai amato Match Point, stasera in TV c'è un altro film di Woody Allen che non riuscirai a dimenticare

Pubblicazione: 15 maggio alle 14:30

L'ultimo film di Woody Allen, Un colpo di fortuna - Coup de chanche, che stasera, 15 maggio 2026, sarà trasmesso in prima televisiva in chiaro su Rai3 alle 21.20, è anche il primo della sua carriera a essere girato in francese. Una scelta, per certi versi sorprendente, che ben rappresenta però lo spirito agrodolce (più acre che dolce, in verità) della commedia del 2023, ambientata a Parigi.

Lou de Laâge in Un colpo di fortuna - Coup de chance - Lucky Red

La pellicola sembra una sorta di, perché intreccia gli stessi ingredienti:. Se nel film del 2005 era il tennis a incarnare la metafora dei capricci del fato, persino di salvare un assassino, qui il racconto di Allen si fa meno simbolico e più diretto.

La storia è quella di Fanny (Lou de Laâge) e Jean (Melvil Poupaud), coppia apparentemente perfetta che vive in un lussuoso appartamento nei quartieri alti di Parigi. Entrambi realizzati a livello professionale, vivono la vita che tutti sognano, pur con qualche inevitabile affanno, soprattutto perché Jean, pezzo grosso del mondo finanziario ama esibire Fanny come fosse un trofeo. Tutto scorre serenamente, fino a quando la donna non incontra casualmente per strada Alain (Niels Schneider), un ex compagno di liceo diventato scrittore, che ha sempre avuto un debole per lei. Dopo breve tempo, i due intrecciano una relazione extraconiugale molto appassionata, tanto da spingere Fanny a pensare di lasciare il marito, ormai infastidita da tutto ciò che rappresenta.

Una scena di Un colpo di fortuna - Coup de chance - Lucky Red

Il problema è che. Così, assolda degli investigatore privati con l'idea di cogliere gli amanti in fallo. Il passo successivo è quello di. Fanny deve quindi fare i conti con l'improvvisa assenza dell'amante che attribuisce al poco coraggio dell'uomo. Così, si riavvicina al marito con l'idea di fare un figlio con lui. Quando la donna si confida con la madre Camille (Valérie Lemercier), quest'ultima in qualche modo le apre gli occhi. E se la sparizione di Alain fosse qualcosa di più serio? Jean ha un nemico in più in casa: la suocera. E anche in questo caso decide di sbarazzarsene durante una battuta di caccia. Sarà il fato a segnare il punto vincente.

Mix perfetto tra thriller, dramma e commedia, Un colpo di fortuna - Coup de chance, scritto dallo stesso Woody Allen è un racconto amarissimo sulle bassezze dell'animo umano, ma condotto dall'autore newyorchese con una leggerezza ritrovata. In fondo, come recita il manoscritto di Alain che Fanny legge alla fine, tutta la vita è un insieme di casualità e colpi di fortuna. C'è poco da capire, bisogna solo vivere.

Fotografato da Vittorio Storaro che ha catturato la luce di Parigi in maniera magnifica, Un colpo di fortuna - Coup de chance vede nel cast Lou de Laâge nel ruolo di Fanny, Melvil Poupaud, in quello di Jean e Niels Schneider nei panni di Alain. Valérie Lemercier è invece Camille.

Un colpo di fortuna - Coup de chance sarà trasmesso stasera su Rai 3 alle 21.20, in prima televisiva in chiaro e in streaming su RaiPlay, per il ciclo "Il grande cinema d’autore".