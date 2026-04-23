Se hai amato Mission Impossible con Tom Cruise, allora stasera in tv devi vedere questo irriverente film (c'è anche Cameron Diaz)

Pubblicazione: 23 aprile alle 09:30

Quando sali su un aereo, l'ultima cosa che ti aspetti è di ritrovarti nel mezzo di una caccia all'uomo orchestrata dall'FBI. Eppure è esattamente quello che capita a June Havens, interpretata da Cameron Diaz, in Innocenti bugie, action-comedy del 2010 diretta da James Mangold che torna in programmazione televisiva su TV8 il 23 aprile 2026 alle 21.40.



La storia del film, diretto da James Mangold, parte da una premessa semplice quanto esplosiva: June, giovane donna della provincia americana con una vita tranquilla e prevedibile, incontra per caso Roy Miller su un volo diretto a Boston. L'uomo, interpretato da Tom Cruise, sembra il classico passeggero affascinante con cui scambiare quattro chiacchiere durante il viaggio. Ma quello che June non sa è che Roy è una spia dell'FBI, e che ogni altra persona su quell'aereo ha ricevuto l'ordine di eliminarlo.



Il motivo di tanta attenzione? Roy è entrato in possesso dello Zefiro, un'invenzione rivoluzionaria che potrebbe cambiare il destino energetico del pianeta: una batteria inesauribile capace di risolvere i problemi di inquinamento globale. Non è solo la tecnologia a essere in gioco, ma anche il suo creatore, il giovane inventore Simon Feck, interpretato da Paul Dano, che Roy deve proteggere a ogni costo. Da quel momento, la vita di June viene letteralmente travolta, visto che da casalinga che si occupa della propria routine quotidiana, si ritrova catapultata in un'avventura internazionale che la porterà attraverso continenti, inseguimenti mozzafiato, sparatorie e situazioni al limite dell'impossibile.

Il cast di Innocenti bugie è arricchito da interpreti di livello: Peter Sarsgaard nei panni dell'agente Fitzgerald, Viola Davis come direttrice della CIA Isabel George, Jordi Mollà nel ruolo del pericoloso Antonio Quintana, e Marc Blucas come Rodney. Tra le curiosità, nel film appare anche Gal Gadot, prima di diventare la celebre Wonder Woman del DC Universe, qui nel piccolo ruolo di Naomi.



Con i suoi 109 minuti di durata, il film originariamente intitolato Knight and Day mantiene un ritmo serrato, alternando sequenze d'azione spettacolari a momenti più leggeri che permettono di tirare il fiato. Le location esotiche, dagli Stati Uniti alla Spagna, contribuiscono a creare quel senso di avventura globale che caratterizza i migliori action internazionali.

Per chi cerca un intrattenimento senza pretese ma ben confezionato, capace di far passare una serata davanti alla TV con il sorriso sulle labbra e il cuore a mille, Innocenti bugie rappresenta la scelta ideale. Precisiamo che il film sarà trasmesso anche domenica 26 aprile alle 16.30, per chi volesse recuperarlo in un orario diverso. Per chi preferisce lo streaming, Innocenti bugie è disponibile su diverse piattaforme: in abbonamento su Amazon Prime Video, Disney Plus e Amazon Prime Video with Ads, oppure a noleggio a 3,99 euro su Apple TV Store, Amazon Video e Timvision.