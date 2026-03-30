Se sei un fan di X-Files, su Prime Video c'è una serie australiana sci-fi che merita la tua attenzione

Pubblicazione: 30 marzo alle 10:00

Mentre Ryan Coogler si prepara a riportare in vita l'universo di X-Files con un reboot per Hulu che vedrà Himesh Patel e Danielle Deadwyler nei panni dei nuovi agenti al posto di Mulder e Scully, c'è una serie che molti appassionati del genere potrebbero essersi persi. Una gemma nascosta che cattura perfettamente quello spirito di mistero, paranoia e fascinazione per l'inspiegabile che ha reso il lavoro di Chris Carter un fenomeno culturale. Si chiama The Kettering Incident, è australiana, e merita un posto d'onore nella watchlist di chiunque ami le luci nel cielo e le verità nascoste.



Non si tratta di una semplice imitazione o di un tentativo di cavalcare l'onda del successo altrui. The Kettering Incident costruisce il proprio universo narrativo attorno a elementi che risuonano profondamente con la mitologia di X-Files, ma lo fa con una voce distintiva e un'ambientazione che trasforma il folklore alieno in qualcosa di visceralmente reale. La miniserie, guidata dalla straordinaria Elizabeth Debicki, condivide con la serie madre un DNA fondamentale: entrambe sono misteri soprannaturali che esplorano il territorio scivoloso tra scienza e fede, tra razionalità e ossessione.



La protagonista, Anna Macy interpretata dalla Debicki, porta con sé un trauma che ricorderà inevitabilmente qualcosa ai fan storici di X-Files. A quattordici anni, la sua migliore amica è scomparsa nel nulla. Non una fuga, non un rapimento ordinario, ma una sparizione inspiegabile avvenuta poco dopo che le due ragazze avevano assistito a strane luci nel cielo. Suona familiare. È lo stesso evento formativo che ha plasmato Fox Mulder, che a dodici anni ha visto la sorellina Samantha venire portata via da forze che non riusciva a comprendere né a combattere. Quella ferita, quel buco nero al centro della propria storia personale, diventa il motore di un'ossessione che dura tutta la vita.

The Kettering Incident - Prime Video

Questo parallelismo non è casuale né superficiale. Entrambe le storie comprendono qualcosa di fondamentale sulla natura umana: il bisogno disperato di risposte quando l'universo ci nega una chiusura. Anna, come Mulder, non può semplicemente andare avanti. La sparizione della sua amica non è un capitolo chiuso ma una domanda che continua a pulsare, a reclamare attenzione, a erodere qualsiasi tentativo di normalità. E quando le circostanze la riportano a Kettering, la piccola comunità della Tasmania dove tutto è iniziato, quella domanda diventa impossibile da ignorare.



L'ambientazione gioca un ruolo cruciale nell'atmosfera della serie. Mentre X-Files spaziava attraverso gli Stati Uniti, portando Mulder e Scully da boschi nebbiosi a deserti isolati, The Kettering Incident si concentra su un singolo luogo carico di segreti. Kettering è una di quelle comunità dove tutti conoscono tutti, dove i silenzi pesano quanto le parole, dove il paesaggio stesso sembra custodire misteri più antichi della memoria umana. La Tasmania, con le sue foreste impenetrabili e la sua storia complessa, diventa un personaggio a sé stante, un territorio liminale dove il confine tra il noto e l'ignoto si fa sottile fino a dissolversi.



La serie condivide con X-Files anche quell'intelligenza nel costruire il mistero. Non si tratta di offrire risposte facili o di risolvere tutto con un espediente narrativo improvvisato nell'ultimo episodio. Entrambe le produzioni comprendono che il cuore del genere non sta nella risoluzione ma nella domanda, nell'esplorazione, nel viaggio attraverso possibilità che sfidano la nostra comprensione del mondo. Le luci nel cielo potrebbero essere alieni, potrebbero essere fenomeni naturali mal compresi, potrebbero essere qualcosa di completamente diverso. La tensione sta proprio in quell'incertezza.

The Kettering Incident - Prime Video

C'è un altro elemento che rende The Kettering Incident particolarmente rilevante proprio ora, mentre l'universo di X-Files si prepara a espandersi nuovamente. La serie dimostra che quelle tematiche, quella fascinazione per il paranormale e il cospirazionismo, non sono confinate a un'epoca specifica o a una sensibilità culturale americana. Sono universali. Che si tratti del Pacifico nord-occidentale o della Tasmania, le persone guardano il cielo notturno e si chiedono cosa potrebbe nascondersi oltre. Le comunità custodiscono segreti. Le autorità mentono. E ci sono sempre verità scomode che qualcuno preferisce mantenere sepolte.



Elizabeth Debicki, che negli anni successivi è diventata una presenza sempre più riconoscibile grazie a ruoli in Tenet, The Crown e Guardiani della Galassia Vol. 3, offre qui una performance che cattura perfettamente quella qualità di ossessione controllata. Anna non è solo una donna che cerca risposte, è qualcuno per cui quelle risposte sono diventate l'unico modo per dare senso alla propria esistenza. Proprio come Mulder non poteva semplicemente dimenticare Samantha e andare avanti, Anna non può lasciare andare la sua amica scomparsa. E quando nuovi eventi inquietanti iniziano a verificarsi, quando altre persone iniziano a vedere cose che non dovrebbero esistere, quella vecchia ferita si riapre con una forza devastante.



La serie esplora anche le dinamiche comunitarie in modo simile a quanto faceva X-Files nei suoi episodi migliori. Kettering non è solo uno sfondo, è un ecosistema complesso di relazioni, rivalità, alleanze e tradimenti. Come nelle piccole città americane che Mulder e Scully visitavano, c'è sempre qualcuno che sa più di quanto ammetta, qualcuno che ha visto qualcosa ma ha scelto il silenzio, qualcuno che protegge segreti per ragioni che potrebbero essere comprensibili o terrificanti.