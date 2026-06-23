Sea of Thieves diventa un film live-action: dietro il progetto c'è il regista di Spider-Man: Brand New Day

Pubblicazione: 23 giugno alle 09:30

Microsoft ha confermato ufficialmente che Sea of Thieves, l'avventura multiplayer sviluppata da Rare che dal 2018 ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo, diventerà un film live-action. L'annuncio arriva direttamente da Matt Booty, responsabile dei contenuti Xbox, che ha rivelato i primi dettagli del progetto in un'intervista a Entertainment Weekly.

A guidare la produzione ci sarà, nome ormai affermato nell'olimpo Marvel dopo avere essere attualmente impegnato sul prossimo. Tuttavia, secondo quanto trapelato, Cretton non siederà sulla sedia da regista per questo progetto, limitandosi al ruolo di produttore. Una scelta che lascia aperta la domanda su chi effettivamente sarà chiamato a dirigere il film sul franchise piratesco del Colosso di Redmond.

La vera sfida creativa di questo adattamento emerge con chiarezza dalle parole di Booty, che ha affrontato di petto il problema narrativo centrale: come si trasforma in film un gioco sandbox dove non esistono personaggi principali predefiniti e dove la trama è quella che ogni gruppo di giocatori crea sessione dopo sessione.

"Il vero protagonista di Sea of Thieves è il giocatore e la comunità. Se ti siedi a pensare a Sea of Thieves, non ti chiedi 'Chi sono i personaggi principali? Qual è la trama?' È un gioco estremamente sociale, ma c'è un tono particolare in Sea of Thieves. È costruito su una comunità molto cooperativa, quindi puoi iniziare a intuire come sarà". - Matt Booty

A live-action ‘SEA OF THIEVES’ movie is in the works.



Destin Daniel Cretton is set to produce.



(Source: https://t.co/H6rI8kGoi0) pic.twitter.com/jjPTFjV3pF — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 22, 2026

Questa dichiarazione racchiude il cuore del paradosso: Sea of Thieves non ha una storia lineare da adattare, non ci sono eroi canonici da traslare sul grande schermo. Il gioco vive sostanzialmente di gameplay, di avventure non scritte che nascono dall'interazione tra giocatori, dalle alleanze improvvisate, dai tradimenti inaspettati, dalle battaglie navali che diventano epiche per caso. È un contenitore di possibilità narrative, senza offrire una storia ben definita. Il film dovrà quindi catturare quello spirito, quel tono distintivo fatto di cooperazione, umorismo cartoonesco e libertà esplorativa, piuttosto che adattare una trama preesistente.

Il percorso di Sea of Thieves dal lancio a oggi è stato tutt'altro che scontato. Uscito nel, il gioco di Rare ha attraversato fasi alterne, partendo con critiche legate alla scarsità di contenuti per poi costruire progressivamente un'esperienza sempre più ricca. Gli aggiornamenti si sono susseguiti con costanza: nuove aree esplorabili, modalità di gioco inedite, quest narrative strutturate e persino collaborazioni prestigiose come quellao con la celebre serie Monkey Island.

Il 2024 ha segnato una svolta importante con l'arrivo su PlayStation 5, parte della strategia multipiattaforma di Microsoft che ha ampliato enormemente la base di giocatori. La versione per console current-gen ha dato nuova linfa vitale a un titolo che, a distanza di anni dal debutto, continua a registrare numeri importanti di utenti attivi. Rare ha più volte ribadito l'intenzione di supportare il gioco ancora per molto tempo, con contenuti futuri già in cantiere, inclusi server personalizzati finanziati da abbonamento.

Sea of Thieves, fonte: RARE

Il film di Sea of Thieves rientra nella strategia di Microsoft di espandere le proprie IP anche al cinema e in TV, dopo la serie di Halo e gli altri adattamenti già annunciati. Il coinvolgimento di Destin Daniel Cretton come produttore lascia intendere che il progetto avrà ambizioni importanti e non sarà una semplice produzione destinata allo streaming.

La sfida più grande sarà però un'altra: Sea of Thieves non racconta una storia lineare, ma vive delle avventure create dai giocatori. Resta quindi da capire se il film punterà su una trama completamente originale o se attingerà alle Tall Tales e al ricco lore costruito da Rare nel corso degli anni. In ogni caso, il vero banco di prova sarà riuscire a portare sul grande schermo quello spirito cooperativo, avventuroso ed imprevedibile che ha reso il gioco uno dei multiplayer più apprezzati degli ultimi anni.