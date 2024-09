Sebastian Stan svela che sua madre gli ha consigliato di essere "meno espressivo" quando recita

Pubblicazione: 28 settembre alle 09:00

Sebastian Stan ha svelato nel podcast di Colman Domingo un consiglio che sua mamma gli ha dato sul suo modo di recitare.

Tutto è cominciato quando Domingo si è complimentato con l'attore per la sua espressività facciale nel film A Different Man. Sembra però che la mamma di Stan non sia d'accordo con lui...

Racconta l'attore:

Okay, amo mia madre, ma ecco cosa mi ha detto quando è venuta a trovarmi poco tempo fa, mentre stava per andarsene. Io le ho detto: "Eh sì, va tutto bene. Grazie mille". E lei mi ha detto: "Devo dirti una cosa, ma non ti arrabbiare". Io ho risposto: "Qual è il problema?", ed ero già in ansia. E lei ha detto: "So che sei un attore e tutto il resto, ma forse potresti essere un po' meno espressivo, perché si vedono le rughe [Stan si indica la fronte]. Metti un po' di crema idratante".

Fonte / The A24 Podcast

Colman Domingo, d'altra parte, ha continuato a sostenere che la capacità di Stan di cambiare espressione, di risultare affascinante in un momento e orrendo in un altro, sia in realtà un dono.