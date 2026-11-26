Pubblicazione: 26 novembre alle 21:15

Il finale di Secret Team 355, film del 2022 diretto da Simon Kinberg e interpretato da Jessica Chastain, Penelope Cruz e Lupita Nyong'o, concentra numerosi colpi di scena. La storia segue un gruppo di cinque agenti provenienti da diverse agenzie di intelligence, costrette a collaborare per recuperare un dispositivo informatico capace di violare qualsiasi sistema digitale. Quello che inizialmente sembra un incarico pericoloso si trasforma in una missione piena di tradimenti e manipolazioni.

Al centro della vicenda c'è un hard disk che contiene un programma di decrittazione dalle potenzialità devastanti., sabotare infrastrutture e compromettere sistemi informatici in tutto il mondo. Il dispositivo passa attraverso diversi intermediari fino a finire in un'asta sul darknet. Dietro l'operazione si nasconde Elijah Clarke (Jason Flemyng), un uomo potente che vuole sfruttare il programma per i propri interessi.

La rivelazione più importante riguarda Nick Fowler (Sebastian Stan), collega e interesse sentimentale di Mace Browne (Jessica Chastain). Per gran parte del film, l'uomo appare come un alleato fidato, ma la sua vera lealtà è un'altra, lavora per Clarke e ha manipolato la missione dall'interno della CIA. Il suo tradimento colpisce Mace anche sul piano personale, perché coinvolge una persona alla quale aveva affidato la propria fiducia. A complicare ulteriormente la situazione c'è Mark, un altro agente della CIA che si rivela essere una talpa.

Nel finale, le cinque protagoniste riescono a recuperare il dispositivo dopo una serie di scontri e inseguimenti. La missione, non rappresenta una vera conclusione, Clarke è ancora in libertà, non tutte le infiltrazioni nelle agenzie sono state individuate e potrebbero esistere altre tecnologie altrettanto pericolose. Il film lascia intendere che la minaccia sia molto più ampia di quella affrontata dalle protagoniste nel corso della storia.

. Il nome 355 richiama una spia donna che operò durante la Guerra d'Indipendenza americana e diventa il simbolo di una squadra che potrebbe continuare a lavorare insieme, indipendentemente dalle rispettive agenzie., dimostratesi vulnerabili alle infiltrazioni. Restano diversi interrogativi sul loro futuro, non è chiaro chi potrebbe finanziarle, a chi dovrebbero rispondere e come riuscirebbero a operare senza un sostegno istituzionale.

Secret Team 355 si conclude lasciando aperta la porta a nuove missioni, senza offrire una vera risoluzione a tutte le vicende. L'ambizione di costruire un franchise è evidente, anche se lo sviluppo poco approfondito delle protagoniste e alcuni passaggi narrativi frettolosi indeboliscono il risultato. Il tradimento di Nick e la minaccia ancora presente di Clarke preparano nuovi possibili sviluppi, ma il film non ha consolidato abbastanza le basi per rendere convincente la prospettiva di un seguito.