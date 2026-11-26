Secret Team 355, come finisce il film con Jessica Chastain: il tradimento di Nick e il futuro della squadra
Scopri come finisce Secret Team 355, il film con Jessica Chastain: il tradimento di Nick, il destino della squadra e il possibile sequel.
Il finale di Secret Team 355, film del 2022 diretto da Simon Kinberg e interpretato da Jessica Chastain, Penelope Cruz e Lupita Nyong'o, concentra numerosi colpi di scena. La storia segue un gruppo di cinque agenti provenienti da diverse agenzie di intelligence, costrette a collaborare per recuperare un dispositivo informatico capace di violare qualsiasi sistema digitale. Quello che inizialmente sembra un incarico pericoloso si trasforma in una missione piena di tradimenti e manipolazioni.
La rivelazione più importante riguarda Nick Fowler (Sebastian Stan), collega e interesse sentimentale di Mace Browne (Jessica Chastain). Per gran parte del film, l'uomo appare come un alleato fidato, ma la sua vera lealtà è un'altra, lavora per Clarke e ha manipolato la missione dall'interno della CIA. Il suo tradimento colpisce Mace anche sul piano personale, perché coinvolge una persona alla quale aveva affidato la propria fiducia. A complicare ulteriormente la situazione c'è Mark, un altro agente della CIA che si rivela essere una talpa.
Nel finale, le cinque protagoniste riescono a recuperare il dispositivo dopo una serie di scontri e inseguimenti. La missione, non rappresenta una vera conclusione, Clarke è ancora in libertà, non tutte le infiltrazioni nelle agenzie sono state individuate e potrebbero esistere altre tecnologie altrettanto pericolose. Il film lascia intendere che la minaccia sia molto più ampia di quella affrontata dalle protagoniste nel corso della storia.
Secret Team 355 si conclude lasciando aperta la porta a nuove missioni, senza offrire una vera risoluzione a tutte le vicende. L'ambizione di costruire un franchise è evidente, anche se lo sviluppo poco approfondito delle protagoniste e alcuni passaggi narrativi frettolosi indeboliscono il risultato. Il tradimento di Nick e la minaccia ancora presente di Clarke preparano nuovi possibili sviluppi, ma il film non ha consolidato abbastanza le basi per rendere convincente la prospettiva di un seguito.