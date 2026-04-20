Sei fan di Law & Order? Allora c'è una pessima notizia per te (la notizia ha sconvolto il pubblico)

Pubblicazione: 20 aprile alle 08:45

La corsa di Elliot Stabler si ferma dopo cinque stagioni. Law & Order: Organized Crime non tornerà per una sesta stagione, né su Peacock né su NBC. La notizia, anticipata da Deadline, segna la fine di un esperimento che ha tentato di portare il brand Law & Order verso una narrazione più serializzata, con risultati altalenanti e una storia travagliata dietro le quinte.



Christopher Meloni aveva ripreso il ruolo del detective Elliot Stabler, personaggio che aveva interpretato per dieci anni in Law & Order: Special Victims Unit prima di lasciare la serie nel 2011. Il ritorno era stato accolto con entusiasmo dai fan, curiosi di ritrovare uno dei volti più iconici del franchise creato da Dick Wolf. Organized Crime seguiva Stabler nel suo rientro a New York dopo un decennio trascorso all'estero, chiamato a ricostruire la propria vita dopo una devastante perdita personale e a smantellare le organizzazioni criminali più pericolose della città.



La serie è stata sin dall'inizio un'anomalia nel catalogo Wolf Entertainment. A differenza dei procedurali chiusi che hanno reso celebre il marchio Law & Order, Organized Crime ha abbracciato una struttura narrativa serializzata, con archi narrativi che si sviluppavano nel corso di intere stagioni. Una scelta coraggiosa che però non ha mai trovato il suo pubblico stabile. Durante le prime quattro stagioni su NBC, lo show ha registrato ascolti inferiori rispetto agli altri cinque drama del produttore Dick Wolf, dai vari One Chicago a SVU e Law & Order classico.

Il protagonista di Law and Order Organized Crime, fonte: Universal Television





C'è però un altro fattore, forse ancora più determinante, nella decisione di cancellare la serie: l'instabilità creativa cronica. In cinque stagioni, Organized Crime ha bruciato cinque showrunner diversi. Uno per stagione. Un turnover così rapido al vertice creativo è sintomo di problemi strutturali profondi, difficoltà nel trovare una visione coerente, conflitti produttivi o aspettative disattese. Una sesta stagione avrebbe significato cercare un sesto showrunner, un ciclo insostenibile per qualsiasi produzione.



Con la chiusura di Organized Crime, l'universo Law & Order si restringe. Restano in piedi la serie madre, rinata nel 2022 per una ventunesima stagione dopo la cancellazione del 2010 e attualmente alla sua venticinquesima annata, e soprattutto Law & Order: Special Victims Unit, l'immortale spinoff lanciato nel 1999 che sta trasmettendo la sua ventisettesima stagione. SVU è ormai una delle serie televisive più longeve della storia americana, un fenomeno che resiste a mode e cambiamenti del panorama televisivo.



Universal Television, che ha prodotto la serie in associazione con Wolf Entertainment, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali oltre la conferma della cancellazione. I fan più affezionati sperano almeno in apparizioni occasionali dei personaggi superstiti nelle altre serie del franchise, un modo per chiudere alcune storyline rimaste aperte e dare un senso di continuità all'universo narrativo costruito in questi cinque anni.