Selma da Tale e Quale Show a Sanremo Giovani 2026: chi è la cantante in corsa su Rai1

Pubblicazione: 30 ottobre alle 12:42

Il 2026 si sta confermando l'anno della consacrazione artistica per Selma Ezzine. La giovane cantante di origini beneventane, classe 2004, sta vivendo una fase a dir poco frenetica e ricca di grandi soddisfazioni televisive. Mentre è impegnata a stupire il pubblico e la giuria venerdì dopo venerdì su Rai1 a Tale e Quale Show, dove ha dimostrato una straordinaria versatilità vocale e doti d'imitazione di alto livello, per lei si sono aperte le porte di un'altra importantissima vetrina musicale.

Selma è infatti rientrata ufficialmente nell'elenco dei, superando la prima scrematura della Commissione musicale in via Asiago. La cantante si presenta alle audizioni con il brano inedito dal titolo "Io sognerò", pronta a giocarsi le sue carte per conquistare uno dei pass decisivi in vista della serata di dicembre di Sarà Sanremo e del successivo sogno del Festival. La scalata di Selma non arriva dal nulla. Il pubblico più attento l'aveva già applaudita e incoronata vincitrice della quarta edizione di Dalla strada al palco, il talent show condotto da Nek che le ha permesso di passare dalle esibizioni on the road alle telecamere della Rai.

Da lì in poi, un crescendo continuo che l'ha vista attiva come vocalist in programmi di successo come Sarabanda Celebrity e, infine, nel cast fisso del varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti. La sua contemporanea presenza a Tale e Quale Show e tra i 15 pretendenti di Sanremo Giovani riapre tuttavia il classico dibattito semantico e televisivo: cosa significa oggi essere una "nuova proposta"? Se da un lato il regolamento premia il merito e l'assenza di precedenti partecipazioni tra i big del Festival, dall'altro è innegabile che artisti come Selma arrivino all'appuntamento con una marcia in più.

Può contare infatti su un pubblico già fidelizzato da settimane di prime serate sulla rete ammiraglia, un vantaggio non da poco rispetto a chi affronta le selezioni con la sola forza del proprio singolo. Per la cantante sannita la strada verso il Teatro Ariston è ancora lunga e irta di ostacoli: dopo questa prima selezione, i concorrenti dovranno affrontare le prossime fasi e scontrarsi anche con i candidati provenienti da Area Sanremo.

Nel frattempo, però, il doppio impegno televisivo rappresenta la cartina tornasole di un talento cristallino, capace di muoversi agilmente tra le cover impossibili di. L'appuntamento per i fan è duplice: il venerdì sera sul divano di Rai1 e con la musica di Selma pronta a conquistare definitivamente la radio e il web.