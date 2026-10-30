Selma da Tale e Quale Show a Sanremo Giovani 2026: chi è la cantante in corsa su Rai1
La cantante Selma Ezzine, grande protagonista del varietà di Rai1 Tale e Quale Show, entra ufficialmente tra i 15 semifinalisti di Sanremo Giovani 2026 con il brano "Io sognerò". Tutto sul suo percorso artistico.
Il 2026 si sta confermando l'anno della consacrazione artistica per Selma Ezzine. La giovane cantante di origini beneventane, classe 2004, sta vivendo una fase a dir poco frenetica e ricca di grandi soddisfazioni televisive. Mentre è impegnata a stupire il pubblico e la giuria venerdì dopo venerdì su Rai1 a Tale e Quale Show, dove ha dimostrato una straordinaria versatilità vocale e doti d'imitazione di alto livello, per lei si sono aperte le porte di un'altra importantissima vetrina musicale.
Da lì in poi, un crescendo continuo che l'ha vista attiva come vocalist in programmi di successo come Sarabanda Celebrity e, infine, nel cast fisso del varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti. La sua contemporanea presenza a Tale e Quale Show e tra i 15 pretendenti di Sanremo Giovani riapre tuttavia il classico dibattito semantico e televisivo: cosa significa oggi essere una "nuova proposta"? Se da un lato il regolamento premia il merito e l'assenza di precedenti partecipazioni tra i big del Festival, dall'altro è innegabile che artisti come Selma arrivino all'appuntamento con una marcia in più.
Può contare infatti su un pubblico già fidelizzato da settimane di prime serate sulla rete ammiraglia, un vantaggio non da poco rispetto a chi affronta le selezioni con la sola forza del proprio singolo. Per la cantante sannita la strada verso il Teatro Ariston è ancora lunga e irta di ostacoli: dopo questa prima selezione, i concorrenti dovranno affrontare le prossime fasi e scontrarsi anche con i candidati provenienti da Area Sanremo.