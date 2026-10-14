Selvaggia Lucarelli, il video con Rossella Erra torna virale dopo lo scontro con Marina La Rosa al GF Vip

Pubblicazione: 14 ottobre alle 15:52

Un vecchio confronto televisivo torna a far discutere e riaccende i riflettori su Selvaggia Lucarelli. Dopo le parole rivolte a Marina La Rosa durante una puntata del Grande Fratello Vip, sui social è riemerso un filmato di Ballando con le stelle che vede protagonista la giornalista insieme a Rossella Erra. Un episodio del passato che oggi viene riletto alla luce delle nuove dinamiche televisive.

Tutto nasce dal confronto tra Marina La Rosa e Federica Morello nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata andata in onda lunedì 12 ottobre, l'opinionistanei confronti della concorrente: "Tu per me qui non esisti". Un'espressione che Lucarelli ha giudicato particolarmente dura, prendendo posizione contro il modo in cui la concorrente si era rivolta a Federica. "Mi sembra una frase talmente escludente, definitiva, brutta Marina", ha osservato l'opinionista, sottolineando il peso di parole capaci di escludere completamente l'interlocutore.

Il commento non è passato inosservato e ha riportato l'attenzione su un precedente televisivo che coinvolge proprio Lucarelli, diventato rapidamente oggetto di discussione tra gli utenti. Nel video tornato a circolare online, Selvaggia Lucarelli è alle prese con un acceso scambio con Rossella Erra durante una passata edizione di Ballando con le stelle, il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. In quell'occasione, rivolgendosi alla collega, Lucarelli aveva pronunciato una frase particolarmente tagliente: "Cinque anni che sei qua? Ti ignorerò così tanto che anche tu stessa dubiterai della tua esistenza".

Parole che, a distanza di tempo, sono state riprese da numerosi utenti, dando vita a un confronto tra i due episodi. Da una parte, la critica rivolta a Marina La Rosa per aver utilizzato un'espressione ritenuta escludente; dall'altra, il ricordo di una battuta pronunciata dalla stessa Lucarelli in un contesto televisivo differente. A contribuire alla nuova circolazione del filmato è stato anche lo staff di Marina La Rosa, che ha ricondiviso il video sui social, riportando l'attenzione sulla vicenda.

Ma lo staff di marina la rosa ♥️ https://t.co/6d6YxajLy2 — Ilbastardone (@Angenali26) October 13, 2026

Il filmato non è sfuggito alla diretta interessata. Selvaggia Lucarelli ha commentato il ritorno virale della clip con una risposta ironica: "Vedo che è tornato virale unoUna reazione che ha privilegiato il lato divertente del ricordo, senza entrare direttamente nel merito delle critiche legate al confronto con le dichiarazioni fatte al Grande Fratello Vip. Sui social, intanto, il parallelismo tra i due episodi ha alimentato il dibattito.

Alcuni utenti hanno evidenziato quella che considerano una contraddizione tra il giudizio espresso su Marina La Rosa e la frase pronunciata in passato a Ballando con le stelle. La vicenda dimostra ancora una volta quanto i confini tra i diversi programmi televisivi siano ormai permeabili: una dichiarazione pronunciata in diretta può riportare alla luce vecchi filmati e trasformarsi in un nuovo caso mediatico.

Per Selvaggia Lucarelli, oggi protagonista del Grande Fratello Vip dopo l'esperienza nella giuria di Ballando con le stelle, il passato televisivo torna così al centro della conversazione pubblica. E il confronto tra parole, contesti e interpretazioni continua a dividere il pubblico, confermando il ruolo dei social nella costruzione delle polemiche legate ai personaggi dello spettacolo.