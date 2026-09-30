Selvaggia Lucarelli tra Rai, politica e il no a Michele Morrone: i retroscena su Milly Carlucci

Pubblicazione: 30 settembre alle 10:28

Un addio che continua a far discutere e a rilasciare retroscena succosi. Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare dei suoi dieci anni trascorsi dietro il bancone di Ballando con le stelle, svelando dinamiche inedite legate al mondo della tv pubblica, alle pressioni della politica e a un corteggiamento vip decisamente illustri quanto ignorati. In una lunga confessione che mescola toni istituzionali e dettagli più leggeri, la giornalista e opinionista ha puntato i riflettori su quanto sia stato complesso mantenere il suo posto nello show di Rai1.

Nonostante il mutare dei governi e delle correnti politiche nel corso di un decennio, a fare da scudo ci sono sempre stati laSecondo il racconto della Lucarelli, infatti, la timoniera del dance show avrebbe dovuto lottare non poco per difendere la sua presenza in giuria, finita spesso nel mirino di chi avrebbe preferito volti differenti o più allineati.

Parlando del servizio pubblico, la Lucarelli non ha risparmiato stoccate, evidenziando come in Rai si avverta costantemente la percezione di un apparato complesso, mosso da logiche e indicazioni esterne. Dinamiche che si contrappongono nettamente all'autonomia e al nuovo capitolo professionale intrapreso altrove.

Ma tra una riflessione sui massimi sistemi televisivi e le tensioni politiche, c'è stato spazio anche per il gossip puro. La giornalista ha infatti svelato un aneddoto curioso che vede protagonista Michele Morrone. L'attore, celebre fenomeno globale, le avrebbe scritto un messaggio privato per proporre un incontro a Milano davanti a un caffè: "Vengo a Milano, andiamo a prendere un caffè?".

La risposta di Selvaggia? Un due di picche totale, lasciando il messaggio senza alcuna replica e conservando lo screenshot come un trofeo da mostrare alle amiche.capace di dominare l'attenzione mediatica anche a distanza e alla vigilia delle nuove stagioni televisive.