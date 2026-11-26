Pubblicazione: 26 novembre alle 14:49

Il ritorno sul set ha un peso emotivo forte per Serena Rossi. Ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, l'attrice ha confermato che Mina Settembre avrà una nuova stagione televisiva, spiegando che il progetto nasce dall'affetto del pubblico e guarda soprattutto a Tiziana Aristarco, la regista della serie scomparsa lo scorso luglio all'età di 66 anni. Per l'attrice napoletana, tornare a vestire i panni dell'assistente sociale più amata della fiction Rai significa raccogliere un'eredità artistica e umana profondissima.

Aristarco aveva diretto tutti gli episodi della serie fin dal debutto nel 2021, diventando per il cast una presenza centrale e insostituibile. Serena Rossi ha ribadito quantola guida del set a qualcuno capace di proseguire sulla sua scia e custodire l'identità del racconto. Già al momento dell'addio, l'attrice aveva definito Aristarco una guida, un porto sicuro e una compagna di lavoro complice, ricordando le giornate di riprese tra le strade di Napoli e il celebre cappottino rosso della protagonista.

"Come nelle famiglie accadono cose belle e accadono cose brutte e questa estate è venuta a mancare prematuramente la nostra regista. Dobbiamo ricominciare, ci stiamo lavorando, lo vogliamo assolutamente fare, per il pubblico che lo chiede a gran voce". La spinta a rimettere in moto il progetto è arrivata anche fuori dal piccolo schermo. Durante la tournée teatrale, ha raccontato Rossi, il pubblico le ha chiesto a gran voce notizie sul futuro della serie, confermando quanto il personaggio resti vicino agli spettatori.

Tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni e arrivata alla terza stagione all'inizio del 2025, la fiction di Rai 1 ha costruito il proprio successo sull'empatia, sull'ascolto e sulle storie corali ambientate a Napoli. Al momento non sono ancora stati resi noti né il calendario delle riprese né la finestra di messa in onda, ma la macchina creativa è al lavoro per definire tempi e modalità di una nuova stagione nel segno della continuità.