Serie Harry Potter, uno dei personaggi principali ha detto addio al cast dopo la prima stagione

Pubblicazione: 20 maggio alle 07:01

La serie HBO di Harry Potter non è ancora uscita — il debutto è fissato per il Natale 2026 con la prima stagione dedicata a La Pietra Filosofale — e già deve fare i conti con il primo cambio di cast. Gracie Cochrane, la giovane attrice scelta per interpretare Ginny Weasley, la sorella di Ron e futura storia d'amore di Harry, non tornerà per la seconda stagione. Lo ha annunciato la famiglia dell'attrice con un comunicato ufficiale che parla di "circostanze impreviste", senza entrare nei dettagli. HBO ha confermato il recast con una nota di supporto alla scelta e di ringraziamento per il lavoro svolto nelle riprese della prima stagione. Un addio che arriva in un momento narrativo particolarmente delicato: Ginny è ancora un personaggio minore in La Pietra Filosofale, ma diventa progressivamente uno dei più importanti dell'intera saga.

Il cast principale della serie Harry Potter di HBO con il trio protagonista, la produzione che debutterà a Natale 2026 su HBO Max e che dovrà sostituire Gracie Cochrane nel ruolo di Ginny Weasley dalla seconda stagione

Chi è Gracie Cochrane e cosa ha detto la famiglia

Gracie Cochrane è una giovane attrice selezionata tra le decine di migliaia di candidature che hanno risposto al mega-casting aperto da Warner Bros. e HBO per trovare i protagonisti della nuova serie. Il processo di selezione aveva coinvolto ragazze e ragazzi da tutto il mondo in ondate successive, con la casting director Lucy Bevan — la stessa di Rogue One, La favorita e Belfast — a guidare il lavoro. Cochrane era stata scelta per incarnare Ginny nelle sue versioni più giovani, quelle che nel primo romanzo la mostrano ancora bambina, relativamente in secondo piano rispetto ai fratelli e al trio protagonista.

Perché il recast arriva in un momento critico

Il comunicato diffuso dalla famiglia è preciso nella formula ma vago nella sostanza: "A causa di circostanze impreviste, Gracie ha preso la difficile decisione di lasciare il ruolo di Ginny Weasley nella serie HBO di Harry Potter dopo la prima stagione. Il suo tempo nel mondo di Harry Potter è stato davvero meraviglioso e lei è profondamente grata a Lucy Bevan e all'intero team di produzione per aver creato un'esperienza così indimenticabile. Gracie è molto entusiasta delle opportunità che il futuro le riserva." La risposta di HBO è stata altrettanto formale e priva di dettagli: "Sosteniamo la decisione di Gracie Cochrane e della sua famiglia di non tornare per la prossima stagione della serie Harry Potter di HBO, e siamo grati per il lavoro svolto nella prima stagione."

Il tempismo di questo cambio è il punto che i fan della saga stanno discutendo con maggiore intensità. Nella prima stagione, dedicata a La Pietra Filosofale, Ginny Weasley ha una presenza limitata: è la sorellina di Ron, viene vista brevemente alla stazione di King's Cross, alla Gryffindor Tower, in qualche scena familiare. Non ha dialoghi particolarmente significativi né scene che le richiedano di portare il peso emotivo della storia da sola.

Severus Piton non è coinvolto: la precisazione necessaria

La, dedicata a La Camera dei Segreti, è tutta un'altra questione. Ginny è la protagonista di quello che accade al castello, la ragazza che viene posseduta dal diario di, quella che inconsapevolmente apre la Camera e scatena gli attacchi ai Muggle-nati, quella che viene trascinata fino alla morte apparente nelle viscere del castello. È il centro narrativo del libro, non uno dei tanti personaggi di contorno. Un recast in questo momento — prima che le riprese della seconda stagione comincino — è la finestra produttivamente meno traumatica possibile, ma narrativamente arriva proprio mentre Ginny doveva diventare davvero importante.

Le prime ore di circolazione della notizia hanno generato confusione, tanto che diversi siti italiani e internazionali hanno dovuto precisare: il recast non riguarda Severus Piton. Il casting del personaggio del professore di Pozioni ha generato uno dei dibattiti più accesi fin dall'annuncio: Paapa Essiedu, attore britannico di origini ghanesi, è stato scelto per il ruolo che Alan Rickman aveva incarnato nei film con un'interpretazione rimasta nell'immaginario collettivo per quasi vent'anni. La scelta aveva diviso i fan in modo netto, con molti che faticavano ad accettare un Piton diverso dall'immagine costruita da Rickman. Quella polemica è ancora aperta, ma la notizia di oggi non la tocca.

Come funziona un recast nella serie più attesa del 2026

La serie HBO di Harry Potter è la produzione più osservata del panorama televisivo degli ultimi anni. Il processo di selezione del cast, avviato con un casting aperto a livello globale, aveva già generato una pressione mediatica insolita per un progetto ancora in pre-produzione. Trovare una nuova Ginny Weasley in questa fase significa aprire un processo di selezione riservato — non necessariamente pubblico come il primo — nel periodo che precede l'inizio delle riprese della seconda stagione, attese entro l'autunno 2026. La prima stagione si concluderà le proprie riprese a breve, e il materiale con Gracie Cochrane sarà incluso nella versione finale degli episodi in uscita a Natale. Dalla seconda stagione in poi, il personaggio di Ginny avrà un altro volto — uno che dovrà reggere il peso della storia più importante che la figlia di Molly Weasley abbia mai avuto da raccontare.