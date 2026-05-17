Seth Rogen alza l'asticella e stupisce tutti: la seconda stagione di questa serie vuole ricreare la Mostra di Venezia

Pubblicazione: 17 maggio alle 10:08

Seth Rogen è arrivato a Cannes 2026 con un progetto che lo ha tenuto impegnato per oltre un decennio, Tangles, ma nonostante questo ha deciso di condividere anche qualche novità importante sulla seconda stagione di The Studio, la sua acclamata satira di Hollywood che promette di alzare ulteriormente l'asticella.

Rogen ha infatti rivelato che una parte significativa deisi svolge al, con il team che ha deciso di, con l'obiettivo di realizzare delle scene effettivamente convincenti. E questo è un dettaglio certamente di non poco conto, considerando che ogni episodio dello show è girato i, senza stacchi.

"Abbiamo un occhio attento nel rendere lo show il più cinematografico e romantico possibile, in questo modo old Hollywood", spiega Seth Rogen. "Venezia è una delle città più belle del mondo, ed è un luogo in cui ho sempre desiderato girare. Abbiamo fatto un sopralluogo al festival l'anno scorso e abbiamo pensato: 'Questa sarebbe una scena divertente in cui tuffarci'."

Seth Rogen in The Studio, fonte: Apple

Il problema? Non potevano filmare durante il vero festival. "Abbiamo ricreato l'intero festival da soli", ha rivelato l'attore e regista. "Il modo in cui giriamo richiede questi lunghi movimenti continui. Quindi dobbiamo letteralmente controllare ogni elemento di tutto ciò che è nell'inquadratura. Tutti nel nostro campo, dalle comparse agli attori di supporto, devono essere posizionati in modi molto specifici in modo da poter resettare e farlo di nuovo."

Ed ovviamente, com'è facile immaginare,, con tutti i suoi dettagli scenografici e la sua atmosfera unica,. Ma evidentemente ne è valsa la pena, perché la seconda stagione vedrà anche la partecipazione di. Rogen è ermetico sul suo coinvolgimento: "È folle", dice semplicemente. "Mi limito a dire questo." Non una parola in più... con lache funziona sempre.

L'impressione è che la seconda stagione di The Studio voglia alzare ulteriormente l'asticella, trasformando la satira hollywoodiana della prima stagione in qualcosa di ancora più ambizioso e dal respiro internazionale. E sì, se l'obiettivo era incuriosire il pubblico prima ancora di rilasciare il primo trailer, allora possiamo dire che la missione di Seth Rogen e soci è stata compiuta.