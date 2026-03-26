Shadow of the Past: un personaggio tagliato dai film di Peter Jackson sarà nel nuovo progetto di Stephen Colbert

Pubblicazione: 26 marzo alle 14:07

Stephen Colbert, conduttore del Late Show e notoriamente uno dei fan più accaniti dell'opera di Tolkien, ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di un nuovo film ambientato nella Terra di Mezzo. Il progetto, intitolato The Lord of the Rings: Shadow of the Past, vedrà la collaborazione del maestro Peter Jackson, colui che ha trasformato la trilogia letteraria in un fenomeno cinematografico globale tra il 2001 e il 2003.



La notizia arriva in un momento particolarmente vivace per il franchise, con Andy Serkis impegnato nella produzione di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Ma mentre il film di Serkis si concentrerà sugli eventi precedenti alla partenza di Frodo dalla Contea, raccontando la caccia di Aragorn e Gandalf a Gollum per impedirgli di rivelare a Sauron la posizione dell'Anello, Shadow of the Past promette qualcosa di diverso e forse ancora più ambizioso.



Il titolo stesso è un omaggio esplicito al secondo capitolo de La Compagnia dell'Anello di J.R.R. Tolkien, e non si tratta di una scelta casuale. Colbert e suo figlio Peter McGee, che ha collaborato alla sceneggiatura, hanno deciso di portare sullo schermo sei capitoli del primo libro che Jackson aveva sostanzialmente omesso dalla sua trilogia cinematografica.

Gli Anelli del Potere - Prime Video

Parliamo di una porzione narrativa significativa, quella che racconta il viaggio iniziale degli Hobbit attraverso la Contea e oltre, un'avventura molto più lunga e pericolosa di quanto il film del 2001 lasciasse intendere. Nel libro, Frodo, Sam, Merry e Pipino affrontano minacce crescenti mentre i Cavalieri Neri li inseguono, ma soprattutto incontrano uno dei personaggi più enigmatici e dibattuti dell'intera mitologia tolkeniana: Tom Bombadil.



La decisione di Jackson di escludere Bombadil dalla trilogia originale resta ancora oggi uno dei punti più discussi tra i fan. Tom Bombadil è infatti una figura straordinaria e inspiegabile: viene definito l'Eldest, il più antico, precedente a tutto ciò che esiste nella Terra di Mezzo. È un protettore della natura, maestro del bosco, dell'acqua e delle colline, come lo descrive sua moglie. Salva gli Hobbit da un albero senziente e magico che stava per strangolarli, ma la sua caratteristica più sorprendente è l'immunità totale al potere dell'Unico Anello.



Il personaggio ha fatto il suo debutto live-action solo di recente, nella seconda stagione di Gli Anelli del Potere di Prime Video, serie ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi della trilogia principale che si svolge nella Terza Era. Ora, con Shadow of the Past, i fan potrebbero finalmente vederlo nel contesto narrativo originale, quello del viaggio di Frodo.

Gli Anelli del Potere - Prime Video

Colbert ha spiegato nel video di annuncio ufficiale, realizzato insieme a Jackson, di voler raccontare questa storia rimanendo completamente fedele alla timeline stabilita dalla trilogia cinematografica originale. Per questo motivo, insieme al figlio ha sviluppato un dispositivo narrativo che permetta a questa avventura aggiuntiva di inserirsi senza contraddizioni nel canone filmico. Jackson e la sua storica partner di scrittura Philippa Boyens stanno collaborando alla sceneggiatura.



Warner Bros. ha successivamente rilasciato una sinossi ufficiale che rivela proprio questo espediente narrativo: "Quattordici anni dopo la scomparsa di Frodo, Sam, Merry e Pippin si mettono in viaggio per ripercorrere i primi passi della loro avventura. Nel frattempo, Elanor, la figlia di Sam, ha scoperto un segreto a lungo sepolto ed è determinata a scoprire perché la Guerra dell'Anello fu quasi persa prima ancora di cominciare".



Il progetto rappresenta un ponte interessante tra due anime del fandom tolkeniano: i cinefili che hanno amato la trilogia di Jackson e i puristi letterari che hanno sempre rimpianto le omissioni narrative del regista neozelandese. Colbert stesso è sempre stato un difensore della fedeltà al testo originale, famoso per la sua conoscenza enciclopedica dell'opera di Tolkien. La sua collaborazione con Jackson potrebbe quindi rappresentare il migliore dei due mondi.

Gli Anelli del Potere - Prime Video

Shadow of the Past non ha ancora una data di uscita confermata, ma l'annuncio ha già scatenato l'entusiasmo della community. Dopo anni di espansioni televisive e progetti paralleli, il ritorno al cinema con una storia che dialoga direttamente con la trilogia originale rappresenta un evento significativo. E se c'è una cosa che Stephen Colbert ha dimostrato in anni di conduzione televisiva, è la capacità di coniugare rispetto per il materiale originale e intrattenimento di massa.