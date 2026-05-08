She-Hulk tornerà nei nuovi film MCU? Tatiana Maslany dice la sua (e i fan tremano)

Pubblicazione: 08 maggio alle 07:15

Il futuro di She-Hulk nel Marvel Cinematic Universe resta avvolto nell'incertezza, ma Tatiana Maslany ha dichiarato cosa servirebbe per convincerla a indossare nuovamente i panni verdi di Jennifer Walters. In una recente intervista con ScreenRant per promuovere Maximum Pleasure Guaranteed, l'attrice canadese ha rivelato la sua condizione non negoziabile per un eventuale ritorno nel franchise Marvel. La chiave, secondo Maslany, sta nella rilevanza contemporanea del personaggio. Qualsiasi nuova storia dovrebbe necessariamente parlare del mondo attuale, perché è proprio questa la vera superpotenza di She-Hulk.

"Qualunque cosa sia, dovrebbe parlare di ciò che sta accadendo ora. Dovrebbe riguardare il mondo di oggi, perché il potere di She-Hulk è vedere cosa succede e in un certo senso denunciarlo". - Tatiana Maslany

Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters in una scena di She-Hulk Attorney at Law - Marvel Studios

creato quasi 50 anni fa nei fumetti Marvel. La questione non è puramente capricciosa. She-Hulk: Attorney at Law, la serie Disney+ uscita nel 2022, si distingueva proprio per questo approccio meta-narrativo e socialmente consapevole. Jennifer Walters non era solo un'altra versione gamma-irradiata di Bruce Banner,, commentando con ironia le convenzioni del genere supereroistico e le dinamiche dell'industria dell'intrattenimento.

Maslany ha però precisato di sentire la situazione piuttosto “aperta" e ha rimandato a Jessica Gao, creatrice della serie, per questioni più specifiche sul futuro narrativo del personaggio. Gao, ha sottolineato l'attrice, "ha una tale padronanza del tono dello show e della storia di quel personaggio" da essere la persona più indicata per parlarne.

Se da un lato la critica specializzata l'ha accolta positivamente, apprezzandone l'originalità e il coraggio di deviare dalla formula Marvel tradizionale, dall'altro ha subito review bombing e critiche legittime, soprattutto riguardo alla qualità della CGI utilizzata per rendere in digitale il personaggio principale. Un problema tecnico non da poco, considerando che She-Hulk appare sullo schermo nella sua forma verde per la maggior parte della serie.

La Marvel Studios non ha ancora confermato ufficialmente una seconda stagione, e la distanza temporale che ci separa dal debutto della serie (quasi quattro anni) non lascia presagire nulla di buono per chi sperava in un seguito immediato. La produzione di contenuti Marvel per Disney+ ha subito una rimodulazione strategica, con un focus maggiore sulla qualità rispetto alla quantità che caratterizzava la Fase 4 del MCU.

Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters in una scena di She-Hulk Attorney at Law - Marvel Studios

Eppure il precedente esiste, infatti diversi personaggi introdotti nelle serie Disney+ hanno fatto il salto al grande schermo. Kamala Khan di Iman Vellani è passata da Ms. Marvel a The Marvels, mentre Joaquin Torres di Danny Ramirez ha indossato le ali di Falcon per la prima volta in Captain America: Brave New World dopo il debutto in The Falcon and the Winter Soldier. Un pattern che potrebbe applicarsi anche a Jennifer Walters.

Resta da vedere se i Marvel Studios raccoglieranno la sfida lanciata da Maslany. La condizione posta dall'attrice non è tecnicamente complessa da soddisfare, tuttavia richiede un impegno creativo genuino. Bisogna trovare qualcosa di significativo da dire sul mondo contemporaneo attraverso le avventure di un'avvocatessa che può sollevare automobili e dibattere in tribunale nella stessa giornata. Per ora, She-Hulk rimane in quel limbo popolato da personaggi Marvel introdotti con entusiasmo ma poi messi in standby, in attesa che la giusta storia e il giusto momento si presentino. La palla è nel campo di Kevin Feige e del suo team creativo.