Shirley MacLaine ricorda com'è stato lavorare con Hitchcock e quando ha difeso Julia Roberts sul set di Fiori d'acciaio

Il primo lavoro di Shirley MacLaine nel cinema risale al 1955 ed era niente meno che un film di Hitchcock: La congiura degli innocenti (The Trouble with Harry). L'attrice racconta di essere andata subito d'accordo con il regista, che la invitava a pranzare spesso insieme a lui.

Il suo umorismo era ciò che amavo di più. Come regista, sapeva cosa voleva e come ottenerlo. Ma avevo solo 20 anni all'epoca, e non sono sicura di aver apprezzato quanto fossi fortunata.

Racconta MacLaine, ricordando quei tempi e quello che amava di Hitchcock:

Non la trattava bene ed era così ingiusto con lei. Tutti gli altri potevano vedere quanto fosse talentuosa e bella, quindi non l'abbiamo preso bene. Gli abbiamo detto di smetterla e di lasciarla in pace.

Non tutti i registi però si sono rivelati dello stesso calibro di Hitchcock, umanamente parlando. Ricorda MacLaine l'orribile esperienza di lavorare con, regista di Fiori d'acciaio (1989). Nel film l'attrice recitava al fianco di Sally Field, Dolly Parton e una giovaneche, ai tempi, aveva pochissima esperienza. Racconta MacLaine come Ross fosse sgarbato con Roberts fino a quando lei e il resto del cast gli hanno detto di smetterla:

Shirley MacLaine ha recentemente pubblicato un libro (inedito in Italia) intitolato The Wall of Life: Pictures and Stories From This Marvelous Lifetime in cui racconta numerosi aneddoti sulla sua vita e carriera.