Shōgun 2 ha terminato le riprese dopo quasi 200 giorni: questa volta nessuno sa davvero cosa accadrà

Pubblicazione: 16 settembre alle 08:15

Dopo quasi 200 giorni trascorsi tra tatami, palanchini e giganteschi set costruiti per riportare in vita il Giappone feudale, Shōgun 2 ha finalmente raggiunto uno dei traguardi più importanti del suo lungo viaggio verso il ritorno su Disney+. Le riprese della seconda stagione sono ufficialmente terminate. A dare l'annuncio è stato Justin Marks, co-creatore e showrunner della serie FX insieme a Rachel Kondo, che sui social ha salutato la fine di una produzione durata praticamente otto mesi.

“Gli studi erano vuoti quando abbiamo iniziato e ora sono di nuovo vuoti. Le riprese della seconda stagione di Shōgun sono finite. Quasi 200 giorni di tatami, palanchini e splendide lacche sono ormai nella scatola. Aspettate di vedere cosa sta arrivando...”, ha scritto. Un messaggio breve, ma che rende abbastanza bene. Le riprese erano iniziate alla fine di, in, tornando anche in alcune delle location utilizzate per la prima stagione.

Tra queste c'è Minaty Bay, già trasformata nel villaggio di pescatori di Ajiro, mentre nell'area di Port Moody sono stati costruiti alcuni dei set più imponenti della serie. La produzione si è conclusa a settembre dopo quasi 200 giorni di lavoro. Adesso Shōgun 2 può finalmente entrare nella lunga fase di post-produzione, particolarmente importante per una serie che ha fatto della ricostruzione storica e della cura visiva due dei propri punti di forza.

Shōgun, fonte: FX

Ma la vera sfida della seconda stagione non sarà soltanto replicare lo spettacolo della prima. Shōgun si trova infatti davanti a qualcosa che il suo primo ciclo di episodi non aveva dovuto affrontare: andare oltre il libro di James Clavell. La prima stagione aveva adattato integralmente il romanzo pubblicato nel 1975, raccontando l'incontro tra John Blackthorne e Lord Yoshii Toranaga sullo sfondo delle lotte di potere che precedono la nascita dello shogunato Tokugawa. Non esiste quindi un secondo romanzo di Shōgun dal quale continuare direttamente quella storia.

Per il nuovo capitolo, Rachel Kondo e Justin Marks hanno costruito una trama originale che continuerà a muoversi all'interno del mondo creato da Clavell e della storia giapponese che lo aveva ispirato.ha già anticipato uno dei dettagli più importanti: la seconda stagione sarà ambientata dieci anni dopo gli eventi della prima. Al centro rimarranno proprio i due uomini attorno ai quali era stata costruita gran parte della serie:tornerà naturalmente nei panni di, assumendo questa volta anche un ruolo ancora più importante dietro le quinte come produttore esecutivo.

Cosmo Jarvis riprenderà invece il ruolo di Blackthorne e sarà co-produttore esecutivo. Il salto temporale permetterà quindi di ritrovare i due protagonisti in un Giappone profondamente cambiato e di scoprire cosa è accaduto nel decennio trascorso dalla conclusione della prima stagione. I dettagli sulla trama restano gelosamente custoditi, ma Marks aveva già lasciato intendere che il nuovo capitolo potrebbe sorprendere anche nel tono, con una componente romantica più pronunciata sullo sfondo di una storia che continuerà comunque a parlare di guerra, potere e ambizione.

Shōgun, fonte: FX

Accanto a Sanada e Jarvis torneranno diversi volti già conosciuti. Fumi Nikaidô riprenderà il ruolo di Ochiba, mentre sono confermati anche Shinnosuke Abe, Hiroto Kanai, Yoriko Dôguchi, Tommy Bastow, Yûko Miyamoto, Eita Okuno e Yuka Kouri. Il cast si è però allargato parecchio. Tra le aggiunte della seconda stagione troviamo Ren Meguro, Asami Mizukawa, Masataka Kubota, Sho Kaneta, Takaaki Enoki e Jun Kunimura. Successivamente FX ha annunciato altri cinque nuovi interpreti: Risei Kukihara, Ryô Satô, Seishiro Nishida, Mantaro Koichi e Takashi Yamaguchi. L'asticella, del resto, non potrebbe essere più alta. La prima stagione di Shōgun è diventata uno dei più grandi successi nella storia recente di FX, conquistando ben 18 Emmy e stabilendo all'epoca il record per il maggior numero di premi vinti da una serie in una singola stagione.

è diventato inoltre il primo attore giapponese a vincere l'Emmy come miglior protagonista in una serie drammatica, mentre Anna Sawai ha fatto la storia diventando la prima attrice di origine asiatica a conquistare il corrispondente premio femminile. Shōgun è stata anche la prima. È proprio quel successo ad aver cambiato completamente il futuro dello show.era stato inizialmente concepito come una miniserie, una scelta perfettamente comprensibile considerando che i dieci episodi raccontavano sostanzialmente l'intero romanzo di Clavell.

La risposta di pubblico e critica ha però convinto FX a guardare oltre, iniziando lo sviluppo di altri due capitoli. Ora il primo di quei capitoli ha finalmente lasciato il set. Una data d'uscita per Shōgun 2 non è stata ancora annunciata e, considerando le dimensioni della produzione e il lavoro di post-produzione ancora necessario, bisognerà attendere prima di rivedere Toranaga e Blackthorne. Ma dopo quasi 200 giorni di riprese, una cosa è finalmente certa: la parte più lunga della lavorazione è alle spalle. E questa volta nemmeno chi ha letto fino all'ultima pagina il romanzo di James Clavell sa davvero cosa lo aspetta.