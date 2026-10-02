Shooter, il finale spiegato: dietro il complotto contro Swagger si nasconde qualcosa di molto più grande

Pubblicazione: 02 ottobre alle 09:15

Shooter trascorre buona parte delle sue oltre due ore facendo di Bob Lee Swagger l'uomo più ricercato d'America, accusandolo di un attentato che sembra portare direttamente a lui, ma negli ultimi minuti, il thriller di Antoine Fuqua con Mark Wahlberg ribalta definitivamente la situazione: Swagger non soltanto riesce a dimostrare di essere stato incastrato, ma scopre che dietro l'intera operazione si nasconde qualcosa di molto più grande dell'omicidio di un singolo uomo. Attenzione, da questo momento l'articolo contiene spoiler sul finale di Shooter.

Tutto parte dall'attentato durante, visto cheera stato coinvolto dal colonnellocon la scusa di prevenire un possibile tentativo di assassinio, sfruttando la sua esperienza da cecchino per individuare il punto dal quale un tiratore avrebbe potuto colpire. In realtà,stava inconsapevolmente facendo il lavoro necessario ai suoi stessi nemici, poiché il vero obiettivo, ma l'arcivescovo etiope presente all'evento, ucciso da un altro tiratore mentre Swagger veniva immediatamente trasformato nel colpevole perfetto.

Con l'aiuto dell'agente dell'FBI Nick Memphis, Swagger riesce progressivamente a ricostruire ciò che è accaduto e arriva fino a Mikhaylo Sczerbiak, il cecchino che ha realmente eseguito l'attentato. È proprio lui a svelare le dimensioni del complotto. Dietro Johnson c'è infatti il potente senatore Charles Meachum, coinvolto negli interessi di alcune compagnie petrolifere. Swagger scopre inoltre che una sua vecchia missione in Africa, durante la quale aveva perso l'amico Donnie Fenn, era collegata allo stesso sistema: i due soldati avevano inconsapevolmente protetto mercenari responsabili del massacro di un intero villaggio al confine tra Eritrea ed Etiopia, compiuto per favorire la costruzione di un oleodotto.

Shooter, fonte: Paramount Pictures

L'arcivescovo conosceva quella storia e stava per renderla pubblica e per questo doveva essere eliminato. Sczerbiak confessa tutto mentre Swagger registra le sue parole, ma poco dopo si toglie la vita. Quella registrazione sembra finalmente la prova capace di distruggere Johnson e Meachum, ma nel frattempo Sarah Fenn, vedova di Donnie e donna che ha aiutato Swagger durante la fuga, viene rapita. Lo scambio finale viene organizzato sulle montagne innevate. Johnson e Meachum arrivano portando Sarah come ostaggio, convinti di poter eliminare anche Swagger, ma Bob Lee ha preparato ancora una volta il terreno in anticipo.

viene utilizzato come esca, mentre Swagger rimane nascosto e neutralizza uno dopo l'altro i tiratori piazzati dagli uomini di Johnson. Ancheviene disarmato e, mettendo fine all'uomo che l'aveva tenuta prigioniera. A quel punto Swagger potrebbe consegnare la registrazione che prova il complotto. Invece la brucia. La scelta sembra assurda, maha capito che quel nastro non rappresenta più una garanzia di salvezza ed al contrario,contro persone tanto potenti finirebbe probabilmente per diventare il

Swagger preferisce quindi distruggerlo e affidarsi a un'altra strada per dimostrare almeno la propria innocenza. Quando l'FBI arriva, infatti, Swagger si lascia arrestare. Il passaggio decisivo avviene durante l'incontro con il procuratore generale Russert. Nella stanza c'è anche il fucile di Swagger, quello che secondo l'accusa sarebbe stato utilizzato per compiere l'attentato. Bob Lee prende l'arma, inserisce un proiettile e la punta verso Johnson. Poi preme il grilletto ma il fucile non spara. Swagger spiega di avere l'abitudine di rendere inutilizzabili le proprie armi ogni volta che lascia casa, sostituendo i percussori con altri leggermente più corti.

Shooter, fonte: Paramount Pictures

Di conseguenza, il fucile recuperato dalle autorità non avrebbe potuto sparare il colpo che ha ucciso l'arcivescovo. Gli uomini di Johnson avevano infatti rubato l'arma e utilizzato un vecchio proiettile precedentemente sparato da Swagger per costruire le prove balistiche necessarie a incastrarlo. Si trattava di un piano estremamente sofisticato, ma basato su un dettaglio che i suoi nemici non conoscevano. Bob Lee Swagger viene così scagionato. La vittoria, però, è soltanto parziale, poiché Memphis presenta anche le prove del massacro avvenuto in Africa e del coinvolgimento di Johnson, ma il procuratore generale spiega che quei crimini sono stati commessi fuori dalla giurisdizione statunitense.

La, almeno in quel momento, non può quindi raggiungere gli uomini che hanno organizzato tutto ed è proprio qui chericorda ache non si trovano nele che non è possibile risolvere ogni problema con una pistola. Ma le sue parole contengono un'ambiguità evidente: a volte, lascia intendere, sarebbesembra recepire perfettamente il messaggio, ma qualche tempo dopo,si trovano in una proprietà isolata, convinti di essere usciti indenni dall'intera vicenda e già pronti a discutere una nuova operazione. Swagger è però arrivato prima di loro, con l'ex Marine che riesce ad eliminare gli uomini di guardia ed

Neppure Meachum riesce a salvarsi appellandosi alla propria posizione di senatore: Swagger lo uccide e sistema la scena in modo da far ricadere quanto accaduto sullo stesso Johnson. Prima di andarsene, rompe inoltre una tubatura del gas e poco dopo l'intero edificio esplode, cancellando le ultime tracce della sua vendetta. Ad aspettarlo c'è Sarah, con i due salgono che in macchina e si allontanano insieme. Il finale di Shooter chiude così il percorso iniziato con il tradimento subito da Swagger. All'inizio del film Bob Lee aveva scelto di isolarsi proprio perché non credeva più nelle istituzioni che lo avevano mandato a combattere; quando accetta di collaborare nuovamente con il governo, viene immediatamente utilizzato come capro espiatorio.

Alla fine riesce a dimostrare che il sistema non può condannarlo per un crimine che non ha commesso, ma scopre contemporaneamente che quello stesso sistema non è in grado di punire chi ha realmente orchestrato tutto. La sua ultima scelta nasce esattamente da questa contraddizione. Swagger ottiene la propria libertà attraverso la legge, ma la resa dei conti con Johnson e Meachum avviene fuori da essa e si tratta di una conclusione volutamente coerente con il personaggio: dopo essere stato trasformato nell'uomo perfetto da incastrare, Bob Lee utilizza proprio le capacità che i suoi nemici pensavano di poter sfruttare per diventare l'uomo che non riescono più a controllare.