Pubblicazione: 29 novembre alle 09:50

La palude si è rimessa in moto. Dopo anni di attesa e speculazioni, DreamWorks Animation ha svelato un nuovo teaser di Shrek 5, riportando in scena un personaggio che mancava dagli schermi dal 2010, Dragon, la draghessa rossa innamorata di Ciuchino. Il suo ritorno rappresenta un momento importante per il franchise, soprattutto per i fan che attendevano di rivedere uno dei personaggi più amati della saga. Il filmato mostra anche i nuovi design dei Tre Porcellini e del Lupo, con uno stile visivo aggiornato che conserva i tratti distintivi dell'universo di Shrek.

, Mike Myers sarà nuovamente Shrek, Eddie Murphy interpreterà Ciuchino e Cameron Diaz tornerà a dare voce alla Principessa Fiona. Nel cast ci saranno anche Zendaya, Marcello Hernández e Skyler Gisondo, rispettivamente nei panni di Fergus, Farkle e Felicia, i tre figli della coppia già apparsi nel quarto film.

La trama resta avvolta nel mistero, anche se alcune anticipazioni suggeriscono che i protagonisti saranno coinvolti in una nuova avventura nella grande città, diretti verso Further Further Away. Non sono state invece confermate le indiscrezioni su un possibile ingresso nel mondo reale o sul ritorno di Lord Farquaad. La scelta di riportare Dragon nel film sembra un omaggio alle origini della saga e al legame sentimentale con Ciuchino, una delle dinamiche comiche più memorabili del primo capitolo.

Le novità non finiscono qui, DreamWorks sta lavorando anche a un film dedicato a Ciuchino, concepito come prequel per raccontare le origini del personaggio. Mike Myers ha manifestato interesse per una possibile comparsata nel progetto. L'idea segue la strada già percorsa con il Gatto con gli Stivali, protagonista di due film spin-off, tra cui Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo desiderio del 2022, che ha conquistato pubblico e critica incassando 484 milioni di dollari in tutto il mondo.

. Il ritorno del franchise arriva dopo il successo dei precedenti capitoli e degli spin-off, confermando l'interesse del pubblico per un universo narrativo nato nel 2001 dall'adattamento del libro illustrato di William Steig., conquistando nel 2002 il primo Oscar assegnato a un film d'animazione.

A oltre vent'anni dal debutto, la sfida per DreamWorks sarà riuscire a rinnovare una saga amatissima senza perdere lo spirito originale. L'animazione è cambiata e il pubblico è cresciuto, ma il ritorno dei personaggi storici potrebbe rappresentare l'occasione giusta per conquistare una nuova generazione di spettatori. Per scoprire se Shrek riuscirà ancora a sorprendere, bisognerà aspettare l'estate del 2027.