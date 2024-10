Shrinking: Apple TV+ annuncia il rinnovo per la stagione 3

Apple TV+ ha annunciato il rinnovo per la stagione 3 della serie Shrinking, con star Jason Segel e Harrison Ford.

Il secondo capitolo della storia ha debuttato da poche ore, ma i fan hanno potuto ottenere la buona notizia durante il New York Comic Con.

Bill Lawrence ha dichiarato:

Sono così fortunato nel lavorare a Shrinking con attori, sceneggiatori e una troupe di così grande talento che elevano tutti il materiale. Sono ancora più fortunato per il fatto che sono persone con cui vorrei trascorrere comunque del tempo. Un enorme grazie ad Apple TV+ e Warner Bros per la fantastica partnership e il sostegno. Sono così grato per la possibilità di continuare a realizzare questo show.