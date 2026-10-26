Si accettano miracoli, il finale nasconde un significato inaspettato: il vero miracolo è un altro

Pubblicazione: 26 ottobre alle 09:00

Si accettano miracoli è una commedia che, dietro le battute e le situazioni paradossali, nasconde una riflessione sul significato della solidarietà, della fede e delle seconde possibilità. Diretto e interpretato da Alessandro Siani, il film del 2015 racconta una storia apparentemente semplice, costruita attorno a un evento straordinario che trasforma la vita di un piccolo paese. Ma quando si arriva al finale, diventa chiaro che il vero miracolo potrebbe non essere quello che tutti hanno creduto di vedere. E per comprendere il significato della conclusione bisogna tornare proprio all'origine dell'inganno organizzato dal protagonista.

Al centro della storia c'è, interpretato da Alessandro Siani, un manager abituato a licenziare i dipendenti di una grande azienda senza lasciarsi condizionare dalle loro difficoltà personali. La sua vita cambia improvvisamente: dopo essere stato licenziato e aver aggredito il proprio superiore, viene affidato al fratello, interpretato da Fabio De Luigi, per svolgere un periodo di servizi sociali. Il sacerdote, un piccolo paese nel quale gestisce una casa famiglia e quiscopre una realtà molto diversa da quella a cui era abituato, fatta di rapporti umani, difficoltà economiche e persone che cercano di aiutarsi nonostante tutto.

La situazione della parrocchia, però, è particolarmente delicata, visto che mancano i soldi necessari per sostenere le attività e garantire un futuro alla casa famiglia, mentre il paese sembra ormai destinato a un lento declino. Ed è proprio a questo punto che Fulvio decide di mettere in pratica un piano tanto ingegnoso quanto discutibile. Il protagonista organizza un falso miracolo, facendo credere che la statua di San Tommaso abbia cominciato a piangere. La notizia si diffonde rapidamente e Rocca di Sotto diventa una meta di pellegrinaggio.

Si accettano miracoli, fonte: Rai Cinema

Arrivano fedeli, curiosi e turisti, mentre le offerte e le nuove attività commerciali permettono alla comunità di respirare dopo un periodo particolarmente difficile. Quello che inizialmente sembrava un espediente per raccogliere denaro finisce così per cambiare il destino dell'intero paese. Ma il successo dell'iniziativa porta con sé un problema inevitabile: più persone credono al miracolo, più diventa difficile nascondere la verità. La vicenda attira infatti l'attenzione del Vaticano, che decide di inviare una commissione per verificare l'autenticità del fenomeno. Fulvio si ritrova così davanti alle conseguenze del proprio comportamento.

Il suo piano, nato con l'intenzione di aiutare il fratello e salvare la comunità, rischia di trasformarsi in uno scandalo capace di compromettere tutto ciò che era riuscito a costruire. A complicare ulteriormente la situazione interviene anche la rivalità tra, alimentata dalle celebrazioni in onore del santo patrono. Ma? Quando gli inviati del Vaticano arrivano per esaminare il presunto prodigio, Fulvio ha già dovuto fare i conti con la propria coscienza e. Il protagonista rivela infatti ai familiari e alle persone coinvolte nella casa famiglia che le lacrime della statua non hanno nulla di soprannaturale: sono il risultato di un trucco organizzato da lui.

Nonostante la confessione, la comunità tenta comunque di evitare che la verità distrugga quanto è stato ottenuto grazie all'improvvisa popolarità del paese. La situazione precipita quando gli abitanti di Rocca di Sopra, intenzionati a smascherare l'inganno, intervengono durante le verifiche della commissione. Il tentativo di far passare per autentico il miracolo viene compromesso e gli inviati decidono di portare via la statua di San Tommaso. Ma proprio quando tutto sembra ormai perduto, accade qualcosa di inaspettato. Durante il viaggio, l'automobile che trasporta la statua ha un problema ai freni e finisce contro il guardrail di un ponte.

Si accettano miracoli, fonte: Rai Cinema

La statua precipita così in mare, suscitando la gioia degli abitanti di Rocca di Sotto. È una conclusione costruita secondo i meccanismi della commedia, nella quale una serie di coincidenze e imprevisti finisce per ribaltare ancora una volta la situazione. Eppure, fermarsi a questo episodio significherebbe perdere il significato più interessante della storia. Perché il vero miracolo di Si accettano miracoli non è necessariamente quello legato alla statua, poiché fin dall'inizio, Fulvio viene presentato come un uomo cinico, concentrato esclusivamente sul lavoro e convinto che ogni problema possa essere risolto attraverso una strategia.

Il suo modo di affrontare la vita è quello di un manager che considera le persone soprattutto in funzione della loro utilità. Quando arriva a, prova inizialmente ad applicare gli stessi principi alla nuova realtà che lo circonda. Anche il falso miracolo nasce da questa mentalità: individuare un problema, escogitare una soluzione e ottenere il risultato desiderato. Ma qualcosa cambia durante la sua permanenza nel paese., l'incontro con i bambini della casa famiglia e la conoscenza di Chiara, interpretata da, gli permettono di entrare in contatto con sentimenti e responsabilità che aveva progressivamente messo da parte.

Fulvio comincia a comprendere che aiutare gli altri non significa soltanto trovare il modo di risolvere una difficoltà economica. Significa anche assumersi delle responsabilità, riconoscere i propri errori e capire che il valore di una persona non dipende dal successo professionale. È proprio il cambiamento del protagonista a rappresentare una possibile chiave di lettura del vero miracolo raccontato dal film. Da uomo incapace di guardare oltre i propri interessi, Fulvio diventa qualcuno disposto a mettersi in discussione per proteggere le persone alle quali si è affezionato. Il suo percorso non cancella l'inganno commesso, ma permette alla storia di andare oltre la semplice contrapposizione tra verità e menzogna.

C'è poi un secondo significato, altrettanto importante, che riguarda l'intera comunità. Prima dell'arrivo di Fulvio, Rocca di Sotto appare come un paese in difficoltà, nel quale le risorse economiche scarseggiano e il futuro della casa famiglia è incerto. Il presunto miracolo porta denaro, turismo e nuove opportunità, ma soprattutto restituisce agli abitanti la sensazione che qualcosa possa ancora cambiare. La rinascita del paese non dipende quindi da un intervento soprannaturale, bensì dalle conseguenze concrete di un evento che ha rimesso in movimento la comunità, ma questo non significa che il film voglia giustificare la truffa del protagonista. Al contrario, l'arrivo della commissione vaticana e la necessità di confessare la verità mostrano quanto sia fragile una felicità costruita sull'inganno. La commedia sceglie però di concentrarsi anche su ciò che quell'esperienza ha prodotto nelle persone.

Ed è un'interpretazione che trova un riscontro interessante nelle parole dello stesso. Nelle note di regia diffuse in occasione dell'uscita del film, l'attore e regista ha spiegato di aver scelto il tema del miracolo pensando alle. Secondo, infatti, continuare ad andare avanti nonostante la crisi economica, i mutui, le bollette e i problemi di ogni giorno rappresenta già qualcosa di straordinario. Unache aiuta a comprendere perché il film non cerchi di costruire un vero mistero religioso, ma utilizzi il miracolo come punto di partenza per raccontare la capacità delle persone di reagire alle avversità.

Anche il rapporto tra Fulvio e Don Germano acquista così un significato particolare, visto che i due fratelli sembrano rappresentare mondi completamente opposti: da una parte l'efficienza e il pragmatismo di chi è abituato a ragionare in termini economici, dall'altra l'attenzione verso gli altri e la volontà di mantenere unita una comunità. Nel corso della storia, però, entrambi devono confrontarsi con una realtà più complicata delle proprie convinzioni. Don Germano scopre quanto sia difficile difendere ciò in cui crede quando il benessere delle persone che ama sembra dipendere da una menzogna. Fulvio, invece, comprende che non tutto può essere ridotto a un calcolo.

Il finale non offre una risposta definitiva a ogni contraddizione morale sollevata dalla vicenda, ma preferisce chiudere la storia con il tono leggero e fiabesco che caratterizza l'intero film. Ed è proprio questa scelta a rendere il titolo ancora più significativo. Si accettano miracoli non parla soltanto di un paese disposto a credere a una statua che piange, ma anche di persone che hanno bisogno di ritrovare una speranza. Il falso prodigio di San Tommaso mette in moto gli eventi, ma ciò che resta alla fine è soprattutto la trasformazione di Fulvio e il cambiamento che attraversa Rocca di Sotto. Perché il miracolo più importante, almeno nella lettura suggerita dalla storia, non è quello che tutti aspettavano di vedere. È quello che accade quando qualcuno riesce finalmente a guardare gli altri, e la propria vita, con occhi diversi.