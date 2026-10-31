Si ritrovano dopo 45 anni al GF Vip e scatta il bacio: la notte da sogno di Carmen Di Pietro

Pubblicazione: 31 ottobre alle 12:31

Il Grande Fratello Vip regala un colpo di scena all'insegna dei ricordi e del romanticismo. Dopo essersi riabbracciati in puntata a distanza di ben 45 anni dal loro primo incontro, Carmen Di Pietro e Luigi Avagliano hanno vissuto una notte speciale che sta già facendo discutere i social. La showgirl sessantunenne aveva espresso a più riprese il desiderio di trascorrere dell'altro tempo con il suo primo storico fidanzato. Gli autori del reality la hanno accontentata, spalancando alla coppia le porte della suite per una cena intima.

A telecamere spente per quanto riguarda la diretta in studio con Ilary Blasi, tra i due la temperatura è salita rapidamente. Dopo aver chiesto la conferma definitiva che l'uomo fosse felicemente single dopo la separazione dalla moglie, la Di Pietro ha lasciato andare ogni freno inibitorio. Sulle note, da E Tu di Claudio Baglioni ad Anima Mia dei Cugini di Campagna, Carmen si è lasciata andare ad abbracci, coccole e a una serie di baci appassionati sulle gambe del suo mai dimenticato Luigi.

Un'intesa travolgente che ha subito scatenato i commenti del pubblico da casa. La permanenza dell'ospite si è conclusa intorno alle tre di notte. Subito dopo l'addio, una Carmen visibilmente emozionata si è confidata con Marina La Rosa, raccontando quanto accaduto al riparo dagli sguardi altrui: "Abbiamo parlato tanto, poi ci sono state cose. Ci siamo baciati, ci sono stati sfregamenti, coccole. Per me l'importante è che sia libero e a quanto pare lo è. Se tra qualche tempo mi chiederanno cosa ricordo di questo GF Vip, dirò questa serata."

La complicità dimostrata dalla coppia non si esaurirà dentro il loft di Cinecittà: prima di salutarsi, Carmen e Luigi si sono fatti una promessa solenne, ovvero quella di rivedersi e continuare a frequentarsi una volta terminata l'avventura nel reality show. Quella tra la showgirl e il suo Luigi, soprannominato affettuosamente "l'olivaro" per via del suo storico lavoro al mercato di Salerno, è una storia che affonda le radici nell'adolescenza. Conosciutisi quando lei aveva appena 14 anni, i due hanno condiviso tre anni di fidanzamento sui motori di una Vespa e tra le prime automobili, prima che le ambizioni lavorative di Carmen la portassero a Roma a caccia di provini.

Molti utenti hanno sottolineato con ironia come la chimica tra la Di Pietro e il suo ex primo amore, a distanza di decenni, sia apparsa ben più forte e genuina rispetto a quella di altre dinamiche nate nella casa, confermando ancora una volta quanto la quota "over" del cast riesca a regalare i momenti più memorabili e autentici dell'edizione.