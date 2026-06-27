SIAE annuncia l'impensabile, Musica live: nel 2025 spesa astronomica tra concerti e grandi eventi

Pubblicazione: 27 giugno alle 11:45

Il 2025 entra di diritto negli annali della musica dal vivo come l’anno della consacrazione definitiva del concerto come industria centrale dell’intrattenimento. Non più soltanto esperienza culturale o rito collettivo, ma vero e proprio asset economico che riesce a muovere cifre superiori al miliardo di euro e di ridefinire le dinamiche dell’intero comparto dello spettacolo. I numeri raccontano una trasformazione ormai strutturale. Nel corso dell’anno si sono moltiplicate le esibizioni, con decine di migliaia di appuntamenti che hanno richiamato oltre trenta milioni di spettatori complessivi. Ma soprattutto è cresciuto il valore generato: la spesa del pubblico ha superato con decisione la soglia simbolica del miliardo: un incremento significativo rispetto all’anno precedente e confermando la centralità del live nella filiera culturale italiana.

Immagine di un concerto live

A rendere ancora più evidente il peso del settore è la sua concentrazione: una quota relativamente ridotta di eventiIn altre parole, pochi grandi appuntamenti riescono a generare l’effetto economico di intere stagioni teatrali o cinematografiche, dimostrando come la musica dal vivo sia oggi uno dei motori più efficienti dell’economia dell’intrattenimento. A dominare la scena resta, che si conferma la vera locomotiva del mercato. È qui che si concentra la maggior parte degli spettatori e delle entrate, con una capacità di attrazione che supera nettamente gli altri generi. La musica classica e il jazz continuano a mantenere una funzione fondamentale di equilibrio e diversificazione, ma il baricentro economico si sposta sempre più verso i grandi live di massa, capaci di riempire stadi e arene.

Il calendario stagionale gioca un ruolo decisivo. L’estate si conferma il periodo più caldo, con oltre un terzo degli eventi concentrati tra giugno e agosto e più della metà della spesa complessiva generata proprio in questi mesi. Festival, tour negli stadi e grandi rassegne open air trasformano il Paese in un’unica enorme arena diffusa, in cui il turismo musicale si intreccia con quello tradizionale. Tra i protagonisti dell’anno spiccano nomi italiani e internazionali che hanno dominato classifiche e incassi. Tra gli artisti nazionali, il richiamo di pubblico resta fortissimo: concerti come quelli di Ligabue e Max Pezzali hanno registrato affluenze da record, confermando la tenuta del repertorio italiano nei grandi spazi. Sul fronte internazionale, la presenza di Ed Sheeran e di storiche formazioni come AC/DC testimonia la competitività del mercato italiano nel circuito globale dei tour.

Un elemento chiave del 2025. Stadi, ippodromi e autodromi tornano a essere il cuore pulsante del live, con una crescita netta di pubblico e incassi. Le grandi strutture rappresentano una percentuale minima del totale degli eventi, ma concentrano una fetta rilevantissima della spesa e degli spettatori, ribadendo la centralità del modello “evento unico” ad altissima capienza. In questo contesto,. Tra stadi e aree concerti, la città lombarda raccoglie numeri che non hanno paragoni nel Paese, grazie soprattutto alla centralità dello stadio di San Siro, diventato una vera e propria cattedrale della musica contemporanea. Anche Roma e Napoli consolidano il loro ruolo, con una crescita costante delle presenze e una capacità organizzativa sempre più strutturata.

Un altro dato rilevante riguarda l’aumento della spesa media per spettatore. Il pubblico non solo partecipa di più, ma investe anche maggiormente nell’esperienza, accettando prezzi più alti in cambio di eventi sempre più spettacolari, tecnologici e immersivi. La musica live si trasforma così in esperienza totale, in cui la componente artistica si fonde con quella scenica e produttiva.