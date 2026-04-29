Siamo Danza, la grande festa su Rai1: Abbagnato riunisce étoile da tutto il mondo (con Baglioni e Beppe Fiorello)

Pubblicazione: 29 aprile alle 08:45

Questa sera, alle 21:30, Rai1 trasmetterà in prima serata Siamo Danza, un gala registrato al Teatro Massimo di Palermo per celebrare la Giornata Internazionale della Danza. Sul palcoscenico si riuniranno quindici étoile provenienti dai principali teatri del mondo, accompagnate da alcune delle voci più importanti della musica italiana. La direzione artistica dell'evento è affidata a Eleonora Abbagnato, palermitana doc, étoile del Balletto dell’Opéra di Parigi dal 2013 al 2021 e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. La ballerina sarà anche protagonista di alcune coreografie che spazieranno tra repertorio classico e nuove creazioni. A condurre lo spettacolo televisivo saranno Giuseppe Fiorello e Anna Ferzetti, per una serata il cui intento è intento dichiarato è portare la bellezza del balletto a un pubblico più ampio possibile.

Lungo l'elenco degli ospiti:, mentresi esibirà con le ballerine del Teatro dell'Opera di Roma.che, insieme al Coro Lirico Siciliano, accompagnerà una coreografia che coinvolge le scuole di danza siciliane., e di, impreziosito da una coreografia di danza contemporanea.

Sempre seguendo questo filo che unisce danza e musica leggera, Dardust accompagnerà al pianoforte Eleonora Abbagnato, la figlia Julia Balzaretti e la celebre coppia di coreografi e ballerini Simone Repele e Sasha Riva.

A Siamo Danza il ballo sarà rappresentato in tutte le sue sfumature, comprese quelle più pop: Nikita Perotti, vincitore dell'ultima edizione di Ballando con le stelle insieme ad Andrea Delogu, si esibirà con Abbagnato in un omaggio al coreografo Roland Petit, mentre il tango sarà affidato a Samuel Peron. Non mancherà anche un tocco di ironia grazie alle incursioni di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, che offriranno la loro visione disincantata del balletto.

. Dall’Italia partecipano, insieme ai corpi di ballo del Teatro dell'Opera di Roma e di Palermo. Dalla scena internazionale arrivano Gareth Haw, étoile dell’English National Ballet di Londra, Paul Marque dell’Opéra di Parigi, Madeline Woo del San Francisco Ballet, Giorgi Potskhishvili, primo ballerino ad Amsterdam, Friedemann Vogel, étoile di Stoccarda, e. Insomma, un distillato puro di talento per un'arte che unisce emozione e poesia.