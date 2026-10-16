Simona Ventura commenta l’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando: la frase pungente sul suo conto

Pubblicazione: 16 ottobre alle 15:32

Simona Ventura interviene sul futuro televisivo di Selvaggia Lucarelli e sul suo addio a Ballando con le stelle. Ospite di Massimo Giletti negli studi di RTL 102.5, la conduttrice ha risposto alle domande sulla decisione della giornalista di lasciare il programma di Rai 1, scegliendo parole dirette che non hanno lasciato spazio a particolari interpretazioni. Ventura, infatti, ha ricordato di aver contribuito al debutto televisivo di Lucarelli durante la prima edizione de L’Isola dei famosi. Nel corso dell’intervista a RTL 102.5, la showgirl è stata interpellata sulle ragioni che avrebbero portato Selvaggia Lucarelli a lasciare Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci.

La Ventura non ha fornito retroscena né avanzato ipotesi sulle motivazioni della scelta, limitandosi a sottolineare di non conoscere i dettagli della vicenda. "Non lo so e non mi interessa. Io sono arrivata quando lei è andata via", ha affermato Ventura. Poi ha aggiunto un riferimento al loro percorso professionale: "Sono stata io a portare in tv Selvaggia alla prima edizione dell’Isola dei famosi". Secondo la conduttrice, la giornalista avrà valutato attentamente la propria decisione prima di intraprendere una nuova strada professionale.

Le parole di Ventura non chiariscono quindi i motivi dell’uscita di scena di Lucarelli, ma riportano al centro una collaborazione nata diversi anni fa e che oggi assume un significato particolare alla luce dei nuovi impegni televisivi della giornalista. La presenza di Simona Ventura nella nuova edizione di Ballando con le stelle aveva alimentato, nei mesi precedenti, le indiscrezioni su un possibile ingresso nella giuria del programma. Alla fine, però, Milly Carlucci ha scelto una soluzione diversa.

Ventura è presente a bordo pista insieme a Francesca Fialdini e partecipa alla gestione del tesoretto, senza prendere il posto di Selvaggia Lucarelli al tavolo dei giurati. La giuria ha invece accolto Barbara D’Urso e Alberto Matano, che si sono aggiunti ai confermati Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Un cambiamento che ha ridisegnato gli equilibri della trasmissione, mantenendo Ventura in un ruolo differente rispetto a quello che le era stato attribuito da alcune indiscrezioni estive.

Il passaggio più significativo delle dichiarazioni riguarda proprio il legame tra Ventura e Lucarelli. La conduttrice ha ricordato di averla portata in televisione durante la prima edizione de L’Isola dei famosi, reality che oggi torna al centro della carriera della giornalista. Dopo l’esperienza atra cui il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip e la conduzione de L’Isola dei famosi.

Si crea così un curioso intreccio professionale: Ventura entra nel cast di Ballando con le stelle mentre Lucarelli lascia il programma per affrontare nuove sfide televisive, compresa quella di condurre il reality che aveva segnato una tappa del suo percorso. Per ora, le parole di Simona Ventura non aggiungono dettagli sulle ragioni dell’addio della giornalista. Il suo intervento offre però uno sguardo sul passato condiviso e sulle nuove traiettorie di due volti che continuano a essere protagonisti della televisione italiana.