Simona Ventura e Barbara D’Urso, 22 anni di frecciate e scintille fino al faccia a faccia a Ballando

Pubblicazione: 08 ottobre alle 11:56

Simona Ventura e Barbara D’Urso sono tornate a trovarsi una di fronte all’altra sotto i riflettori di Ballando con le stelle, riportando alla memoria una storia televisiva fatta di frecciate, distanze e qualche inatteso segnale di pace. Tutto è iniziato oltre vent’anni fa, quando le due conduttrici si trovarono indirettamente contrapposte in una sfida destinata a entrare nella storia della televisione

Era il, mentre Barbara D’Urso era al timone del Grande Fratello. In una delle serate della kermesse, il reality di Canale 5 riuscì persino a superare gli ascolti del Festival, un risultato particolarmente significativo per la televisione italiana. Quello fu il primo capitolo di un rapporto che negli anni sarebbeA complicare ulteriormente il quadro ci furono anche le cronache legate a Stefano Bettarini, ex marito di Ventura, accostato in passato a D’Urso.

Nel 2016 Ventura parlò apertamente della collega, spiegando di riconoscerle grandi qualità professionali, ma aggiungendo: “Dal punto di vista umano diciamo che ho altri riferimenti”. In quella stessa occasione arrivò anche una delle battute più ricordate: “Se è per questo è uscita con vari miei ex. Tempo fa, scherzando, ho detto che era una delle poche in Italia a fare la raccolta differenziata”.

Il gelo sembrò proseguire anche negli anni successivi. Quando Ventura tornò protagonista sulle reti Mediaset, non mancò chi notò la sua assenza dai programmi di D’Urso. Nel 2023, durante il Festival della Tv di Dogliani, la conduttrice spiegò così la situazione: “Non vado da Barbara D’Urso perché non voglio e perché non mi invita”. Poco dopo, però, qualcosa cambiò. Le due furono immortalate insieme in un abbraccio durante la presentazione del film Shukran. Ventura avrebbe poi sintetizzato quel momento con una frase significativa: “Tra donne intelligenti si fa la pace”.

Il rapporto sembrava ormai molto più disteso. Ventura aveva anche dichiarato: “Mi fa molto piacere che torni, questo lo penso davvero. Ci siamo molto avvicinate in questi ultimi anni. Barbara è sempre un valore aggiunto in televisione”. Poi è arrivato il nuovo capitolo a Ballando con le stelle. Dopo l’esibizione diparticolare passione nel ballo. Ventura ha colto immediatamente l'occasione per punzecchiarla:A te la passione non è arrivata, mentre a noi sì,

La risposta di D’Urso è stata immediata: “Non capisco di cosa dovrei essere gelosa”. La conduttrice ha quindi ribadito di aver semplicemente espresso il proprio giudizio sull’esibizione, senza lasciarsi condizionare dal rapporto passato con La Rocca. Il giorno successivo Ventura ha ridimensionato l’accaduto, definendo la sua uscita “una semplice battuta”. Ma, dopo oltre vent’anni di storia televisiva, ogni battuta tra Simona Ventura e Barbara D’Urso sembra avere un peso particolare. E a Ballando, questa volta, le due hanno avuto finalmente la possibilità di rispondersi guardandosi direttamente negli occhi.



