Simona Ventura verso i 40 anni di carriera: "Ho tre nuovi programmi in arrivo"

Pubblicazione: 02 novembre alle 13:30

Un'energia inarrestabile, una carriera costellata di successi storici e lo sguardo sempre rivolto al futuro. Simona Ventura si racconta a tutto tondo, tracciando un bilancio eccezionale del suo percorso nel mondo dello spettacolo e anticipando grandi novità per il piccolo schermo. Intervistata nel corso del programma Da noi… a ruota libera e ripresa da Adnkronos, la celebre conduttrice ha svelato di essere al lavoro su nuovi format televisivi, ponendo nel mirino un traguardo formidabile: i quarant'anni di carriera, che festeggerà ufficialmente nel 2027.

Con bennon ha alcuna intenzione di fermarsi a riposare sugli allori. Al contrario, l'istrionica presentatrice ha rivelato di avere le idee chiarissime per il domani: "Sto lavorando su nuovi programmi, in questa fase sto studiando dei format televisivi, di cui però non dirò il nome!", ha confidato con la sua consueta ironia.

Un riserbo che alimenta la curiosità dei fan, stuzzicati da un'altra succosa anticipazione: "Ho tre titoli che mi piacciono moltissimo e che voglio sviluppare". Idee fresche, studiate nei dettagli, che potrebbero concretizzarsi proprio in concomitanza con i festeggiamenti per i suoi primi quarant'anni sul piccolo schermo, confermando ancora una volta il suo talento nel reinventarsi e anticipare i gusti del pubblico.

Oltre ai successi professionali e a una gavetta che l'ha resa uno dei volti più amati e iconici della televisione italiana, Simona Ventura ha aperto il cuore anche sulla sua vita privata, sofformandosi sul legame speciale con il marito Giovanni Terzi. Un amore che le ha permesso di trovare una nuova dimensione di serenità: "Con lui mi sono riaperta all'amore", ha raccontato la conduttrice, visibilmente orgogliosa della splendida famiglia allargata che sono riusciti a costruire insieme.

"Sono molto orgogliosa dei miei figli, anche dei suoi figli. Abbiamo una famiglia in cui tutti siamo inclusi, nessuno rimane indietro. Era il mio sogno". Tra sfide professionali, format inediti in cantiere e un equilibrio affettivo solido e felice,con la stessa grinta degli esordi, pronta a regalare al pubblico nuovi imperdibili capitoli della sua straordinaria storia artistica.