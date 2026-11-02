Simona Ventura verso i 40 anni di carriera: "Ho tre nuovi programmi in arrivo"
Simona Ventura si racconta tra grandi traguardi televisivi e vita privata. Nel 2027 festeggerà 40 anni di carriera e anticipa tre nuovi format in cantiere.
Un'energia inarrestabile, una carriera costellata di successi storici e lo sguardo sempre rivolto al futuro. Simona Ventura si racconta a tutto tondo, tracciando un bilancio eccezionale del suo percorso nel mondo dello spettacolo e anticipando grandi novità per il piccolo schermo. Intervistata nel corso del programma Da noi… a ruota libera e ripresa da Adnkronos, la celebre conduttrice ha svelato di essere al lavoro su nuovi format televisivi, ponendo nel mirino un traguardo formidabile: i quarant'anni di carriera, che festeggerà ufficialmente nel 2027.
Un riserbo che alimenta la curiosità dei fan, stuzzicati da un'altra succosa anticipazione: "Ho tre titoli che mi piacciono moltissimo e che voglio sviluppare". Idee fresche, studiate nei dettagli, che potrebbero concretizzarsi proprio in concomitanza con i festeggiamenti per i suoi primi quarant'anni sul piccolo schermo, confermando ancora una volta il suo talento nel reinventarsi e anticipare i gusti del pubblico.
Oltre ai successi professionali e a una gavetta che l'ha resa uno dei volti più amati e iconici della televisione italiana, Simona Ventura ha aperto il cuore anche sulla sua vita privata, sofformandosi sul legame speciale con il marito Giovanni Terzi. Un amore che le ha permesso di trovare una nuova dimensione di serenità: "Con lui mi sono riaperta all'amore", ha raccontato la conduttrice, visibilmente orgogliosa della splendida famiglia allargata che sono riusciti a costruire insieme.