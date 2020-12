Si tratta di Arthur the King, che sarà un adattamento cinematografico del romanzo di Mikael Lindnord intitolato Il cane che attraversò la giungla per tornare a casa.

Alla regia troveremo Simon Cellan Jones dopo il forfait di Baltasar Kormakur dovuto a conflitti in agenda, mentre accanto a Liu ci sarà Mark Wahlberg. Le riprese partiranno a gennaio nella Repubblica Dominicana.

Ecco la sinossi del libro edito da Newton Compton:

Se stai facendo una gara di 700 chilometri a piedi, mountain bike e kayak attraverso le giungle e le montagne del Sud America, l’ultima cosa che ti serve è un cane randagio che comincia a seguirti e non ti molla più. Ma questo è esattamente ciò che è successo a Mikael Lindnord, capitano di un team svedese di gare estreme, che si è trovato a lanciare degli avanzi di cibo a un cane che gli faceva pena. Quando la squadra è ripartita, il giorno successivo, il cane li ha seguiti. Hanno provato a staccarlo, a lasciarlo indietro, a usare dei trucchetti per disorientarlo, ma non ci sono riusciti e Mikael ha capito che in fondo forse non era ciò che voleva. Hanno guadato fiumi, fronteggiato malattie e infortuni, si sono trovati alle prese con alcuni dei terreni più difficili del pianeta: la squadra e il cane sono andati insieme verso il traguardo. A fine gara Mikael ha deciso che avrebbe tenuto con sé Arthur e lo avrebbe salvato da un destino di fame e solitudine, per portarlo dalla sua famiglia in Svezia. Questa è la loro storia.