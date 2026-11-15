Siparietto a L'Eredità: Marco Liorni mette alle strette le Professoresse, ma la risposta lascia tutti a bocca aperta

Pubblicazione: 15 novembre alle 11:44

Con il suo immancabile "buonasera Italia", Marco Liorni ha dato il via alla puntata del 14 novembre de L'Eredità, il game show che ogni sera, prima del telegiornale, tiene compagnia a milioni di italiani. In studio, a contendersi la vittoria, c'erano il Campione Riccardo (ribattezzato affettuosamente "Re Riccardo" dal conduttore), Angelica, Carlo, Ilenia, Chiara, Simone e Nadia. Una serata che si preannunciava ordinaria si è rivelata ricca di momenti curiosi e di rivelazioni inaspettate.





L’Eredità, il retroscena di Marco Liorni sul balletto delle Professoresse e la svolta della puntata • Marco Liorni ha raccontato lunedì 9 novembre 2026, nello studio Rai di L’Eredità a Roma, un piccolo retroscena sul balletto delle Professoresse Ofelia … https://t.co/fCxWtF7Imj — Tvblog.it (@tvblogit) November 10, 2026

La prima sfida ha visto protagonisti Riccardo e Carlo, con il Campione che ha avuto la meglio sul suo avversario. Prima di lasciare lo studio, Carlo ha regalato un momento di leggerezza, una dimostrazione che ha strappato un sorriso a Liorni: "Difficile, compiti a casa per tutti", ha commentato il conduttore con la sua proverbiale ironia.Tra i concorrenti della serata spiccava Ilenia, che è tornata a giocare dopo diversi anni di assenza. "Cosa c'è di diverso rispetto all'ultima volta?", le ha chiesto Liorni,La risposta ha messo in luce quanto il programma sia cresciuto: "Io ci sono stata nel 2020, quindi ci sono tante più persone e sono tutte carinissime: è un piacere". Un modo per sottolineare come L'Eredità sia diventato negli anni non solo un game show, ma una vera e propria famiglia allargata.Come in ogni puntata che si rispetti, è arrivato il momento del balletto. Marta e Ofelia, insieme a Gabriele e Amedeo, hanno dato vita alla consueta esibizione coreografica che ormai è diventata un appuntamento fisso per i telespettatori. Al termine dell'esibizione, però,. Rivolgendosi alle due Professoresse, ha posto la domanda che tutti si fanno: chi, tra Marta e Ofelia, è la più "secchiona" e disciplinata quando si tratta di preparare le coreografie?

La risposta ha spiazzato tutti, conduttore compreso. Nessuna delle due vuole lasciare nulla al caso: entrambe sono estremamente precise e professionali nella preparazione delle loro performance.che rallegrano le serate degli spettatori. Ma la serata aveva in serbo altri momenti degni di nota. Dopo la sfida tra Chiara, al suo debutto, e Simone (vinto da quest'ultimo), il concorrente ha puntato il dito contro Angelica. Tuttavia, la parola "vaticinio" lo ha messo in seria difficoltà.

"Mi arrendo", ha dovuto ammettere con sportività. Un momento che ha toccato particolarmente Liorni: "Quando un concorrente perde così a me dispiace sempre", ha dichiarato il conduttore, mostrando ancora una volta quel lato umano ed empatico che lo contraddistingue. A volte capita proprio "quella parola", quella che non lascia scampo, ma Simone ha comunque lasciato lo studio con il plauso del pubblico e del conduttore, avendo riconosciuto con fair play la bravura di Angelica.





La Scossa ha regalato un altro siparietto memorabile. La domanda riguardava l'etimologia dei quartieri di alcune città italiane: qual è il "luogo in cui cessano i dolori"? A rispondere correttamente "Posillipo" è stata Ilenia,. "Tu quanto sentimento hai nella vita?", le ha chiesto il conduttore con tono scherzoso. La risposta della Professoressa è stata sorprendentemente sincera: "Non è che eccello. In tutti i sensi". Marta si è poi definita "un po' particolare" quando si parla di sentimenti, una confessione che ha aperto uno spiraglio sulla personalità riservata della ballerina. La replica di Liorni, ormai nei panni dello psicologo improvvisato, è stata immediata e divertente: "Si sieda sul lettino e ne parliamo un'altra volta".