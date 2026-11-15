Siparietto a L'Eredità: Marco Liorni mette alle strette le Professoresse, ma la risposta lascia tutti a bocca aperta
Marco Liorni chiede alle Professoresse de L'Eredità chi è più secchiona. La risposta di Marta e Ofelia spiazza tutti.
Con il suo immancabile "buonasera Italia", Marco Liorni ha dato il via alla puntata del 14 novembre de L'Eredità, il game show che ogni sera, prima del telegiornale, tiene compagnia a milioni di italiani. In studio, a contendersi la vittoria, c'erano il Campione Riccardo (ribattezzato affettuosamente "Re Riccardo" dal conduttore), Angelica, Carlo, Ilenia, Chiara, Simone e Nadia. Una serata che si preannunciava ordinaria si è rivelata ricca di momenti curiosi e di rivelazioni inaspettate.
Tra i concorrenti della serata spiccava Ilenia, che è tornata a giocare dopo diversi anni di assenza. "Cosa c'è di diverso rispetto all'ultima volta?", le ha chiesto Liorni, curioso di conoscere la sua impressione. La risposta ha messo in luce quanto il programma sia cresciuto: "Io ci sono stata nel 2020, quindi ci sono tante più persone e sono tutte carinissime: è un piacere". Un modo per sottolineare come L'Eredità sia diventato negli anni non solo un game show, ma una vera e propria famiglia allargata.
Come in ogni puntata che si rispetti, è arrivato il momento del balletto. Marta e Ofelia, insieme a Gabriele e Amedeo, hanno dato vita alla consueta esibizione coreografica che ormai è diventata un appuntamento fisso per i telespettatori. Al termine dell'esibizione, però, Marco Liorni ha colto l'occasione per togliersi una curiosità che evidentemente lo attanagliava da tempo. Rivolgendosi alle due Professoresse, ha posto la domanda che tutti si fanno: chi, tra Marta e Ofelia, è la più "secchiona" e disciplinata quando si tratta di preparare le coreografie?
La risposta ha spiazzato tutti, conduttore compreso. Nessuna delle due vuole lasciare nulla al caso: entrambe sono estremamente precise e professionali nella preparazione delle loro performance. Un'ammissione che ha fatto capire quanto impegno e dedizione ci sia dietro quei pochi minuti di danza che rallegrano le serate degli spettatori. Ma la serata aveva in serbo altri momenti degni di nota. Dopo la sfida tra Chiara, al suo debutto, e Simone (vinto da quest'ultimo), il concorrente ha puntato il dito contro Angelica. Tuttavia, la parola "vaticinio" lo ha messo in seria difficoltà.
"Mi arrendo", ha dovuto ammettere con sportività. Un momento che ha toccato particolarmente Liorni: "Quando un concorrente perde così a me dispiace sempre", ha dichiarato il conduttore, mostrando ancora una volta quel lato umano ed empatico che lo contraddistingue. A volte capita proprio "quella parola", quella che non lascia scampo, ma Simone ha comunque lasciato lo studio con il plauso del pubblico e del conduttore, avendo riconosciuto con fair play la bravura di Angelica.