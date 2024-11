Sister Act 3, Whoopi Goldberg aggiorna sul film: "Stiamo facendo alcune modifiche" dopo la morte di Maggie Smith

Pubblicazione: 08 novembre alle 10:48

Sister Act 3 è in lavorazione, con tanto di sceneggiatura già completata. A fronte però della morte di Maggie Smith, che nei film interpretava la Madre Superiora, il terzo capitolo richiederà qualche cambiamento.

La stessa Whoopi Goldberg afferma:

Stiamo facendo alcune modifiche perché, come sapete, abbiamo appena perso Maggie Smith. Ma ce la faremo. Ce la faremo. È un cambiamento.

Fonte / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

A gennaio 2023, durante un'apparizione al talk show Loose Women, Goldberg aveva raccontato che stava riservando il ruolo della Madre Superiora proprio per Maggie Smith, aggiungendo che avrebbero potuto girare ovunque fosse stato più comodo per l'attrice. Purtroppo Smith è morta all'età di 89 anni il 27 settembre. Per questa ragione la parte della Madre Superiora dovrà essere riassegnata o comunque la sua assenza dovrà essere giustificata narrativamente.