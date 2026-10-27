Sleeping Dogs, come finisce il film con Russell Crowe? La verità sull'assassino cambia completamente la storia

Pubblicazione: 27 ottobre alle 08:45

Un omicidio avvenuto dieci anni prima, un uomo condannato a morte che continua a proclamarsi innocente e un detective che non riesce più a ricordare il proprio passato. Sleeping Dogs, il thriller del 2024 diretto da Adam Cooper e interpretato da Russell Crowe, costruisce la sua storia attorno a un mistero apparentemente impossibile da risolvere, trascinando lo spettatore in un'indagine nella quale ogni nuova scoperta sembra mettere in discussione quella precedente. Ma è soprattutto il finale a cambiare completamente la prospettiva sugli eventi, attraverso una rivelazione che costringe a rileggere tutto ciò che è accaduto fino a quel momento. Chi ha ucciso davvero il professor Joe Wieder? E perché Roy Freeman sembra avere un legame molto più profondo con quel delitto di quanto possa immaginare?

Attenzione: da questo momentoe sui principali colpi di scena di. La storia segue, un ex detective della polizia affetto da, costretto a convivere con una memoria sempre più frammentata. Dopo essersi sottoposto a un trattamento sperimentale per recuperare parte dei ricordi perduti, l'uomo viene coinvolto nuovamente in un caso che aveva contribuito a chiudere dieci anni prima. Al centro della vicenda c'è l'omicidio del professor Joseph Wieder, un ricercatore ucciso brutalmente nella propria abitazione e per quel delitto è stato condannato, un uomo ormai vicino all'esecuzione della pena capitale che continua però a sostenere di non essere il responsabile.

Il problema è che Roy non ricorda praticamente nulla delle indagini originali. Non sa perché Isaac sia stato arrestato, quali prove abbiano portato alla sua condanna e nemmeno quale ruolo abbia avuto personalmente nella ricostruzione dei fatti. Convinto che qualcosa non torni, il detective decide di ripercorrere gli eventi, imbattendosi in una serie di personaggi che sembrano nascondere segreti pericolosi. Uno degli indizi più importanti è rappresentato da un manoscritto incompiuto scritto da Richard Finn, un uomo che conosceva Wieder e che aveva deciso di raccontare quanto accaduto negli anni precedenti alla sua morte.

Sleeping Dogs, fonte: Nickel City Pictures

Attraverso quelle pagine emerge la figura di Laura Baines, una brillante ricercatrice che lavorava insieme al professore e che, dopo il delitto, è riuscita a costruirsi una carriera di successo nel mondo accademico. La donna, che nel frattempo ha assunto il nome di Elizabeth Westlake, sembra avere numerosi motivi per voler mantenere sepolto il passato. Il rapporto con Wieder, le controversie legate alle sue ricerche e la misteriosa morte di Richard Finn contribuiscono infatti a renderla una figura sempre più sospetta.

Eppure, il segreto più importante non riguarda soltanto Laura,. Nel corso delle indagini, il protagonista scopre che il suo ex collegapotrebbe avergli nascosto informazioni decisive. L'uomo aveva partecipato all'inchiesta originale e sembra conoscere dettagli che non sono mai emersi ufficialmente. Quandoriesce a individuare, una mazza da baseball nascosta nei pressi dell'abitazione del professore, il confronto con Jimmy e Laura porta la situazione a precipitare.

Laura spara a Jimmy, che riesce però a colpirla a sua volta prima di morire e negli ultimi istanti di vita, l'ex collega lascia intendere di aver agito per proteggere Roy. È proprio questa confessione, unita ai ricordi che cominciano finalmente a riaffiorare, a permettere al protagonista di comprendere la verità. Il professor Wieder aveva avuto una relazione con Diane, l'ex moglie di Roy. La donna era stata una sua paziente e il ricercatore aveva approfittato della situazione, registrando anche un incontro intimo tra loro. Laura era entrata in possesso della registrazione e l'aveva mostrata a Roy, innescando una reazione che avrebbe cambiato per sempre la vita di tutti i personaggi coinvolti.

Sleeping Dogs, fonte: Nickel City Pictures

Il vero assassino di Joseph Wieder era proprio Roy Freeman. Sconvolto dalla scoperta del tradimento, e in un periodo segnato anche dai suoi problemi con l'alcol, il detective aveva raggiunto l'abitazione del professore e lo aveva ucciso colpendolo con una mazza da baseball. Jimmy, arrivato sulla scena del crimine, aveva deciso di proteggere il collega e amico, contribuendo a nascondere la verità e a indirizzare le indagini verso un'altra persona. Il risultato era stato devastante: Isaac Samuel era stato condannato per un omicidio che non aveva commesso, trascorrendo dieci anni in carcere e arrivando a un passo dall'esecuzione.

Il, quando decide di riaprire il caso, non sta fingendo di aver dimenticato. A causa della sua malattia, non ricorda davvero di essere stato lui a uccidere Wieder. Per, quindi, lo spettatore segue un investigatore sinceramente intenzionato a scoprire la verità e a impedire che un innocente venga giustiziato, senza sapere che quell'uomo è anche. La rivelazione finale trasforma completamente il significato dell'indagine.non stava soltanto cercando un assassino: stava inconsapevolmente ricostruendo il proprio passato e

Anche il ruolo di Laura assume un significato diverso. La ricercatrice non aveva materialmente ucciso Wieder, ma aveva contribuito a provocare gli eventi che portarono alla sua morte, sfruttando la situazione anche per liberarsi di un uomo con cui aveva un rapporto professionale conflittuale. La donna aveva inoltre cercato di impedire che le nuove indagini facessero emergere altri segreti, manipolando Wayne Devereaux, l'ex assistente del professore, coinvolto nelle morti e nei tentativi di eliminare persone che avrebbero potuto compromettere la sua posizione. La vicenda, quindi, non presenta un unico personaggio responsabile di tutte le tragedie, ma una catena di menzogne, manipolazioni e decisioni che hanno distrutto diverse vite.

Sleeping Dogs, fonte: Nickel City Pictures

È però il destino di Roy a rendere il finale particolarmente amaro. All'inizio della storia, recuperare la memoria sembra rappresentare la sua unica possibilità di ricominciare. Il trattamento sperimentale promette di restituirgli frammenti della propria identità, permettendogli di riappropriarsi di una vita che la malattia gli ha progressivamente sottratto, ma quando i ricordi tornano, Roy scopre qualcosa che avrebbe probabilmente preferito non sapere mai. L'uomo che ha cercato disperatamente di salvare un innocente è lo stesso che, dieci anni prima, ha contribuito a mandarlo nel braccio della morte.

E il detective determinato a trovare un assassino deve finalmente riconoscere il proprio volto dietro quel delitto. In questo senso, anche il titoloassume un significato particolarmente importante, poiché l'espressione richiama, traducibile con il nostro “”. I cani che dormono sono, metaforicamente,. Ricordi che la malattia aveva cancellato e che il protagonista ha cercato ostinatamente di recuperare, senza immaginare quanto potessero essere dolorosi.

Il film suggerisce così una domanda inquietante: conoscere tutta la verità è sempre meglio che vivere senza ricordarla? Per Roy, recuperare il passato significa ritrovare una parte fondamentale della propria identità, ma anche dover convivere con la consapevolezza di aver commesso un crimine terribile e di aver lasciato che un innocente ne pagasse le conseguenze. Il finale non offre quindi una rassicurante vittoria dell'investigatore sul male. Al contrario, mostra un uomo che riesce finalmente a risolvere il caso più importante della propria carriera, soltanto per scoprire che la persona dalla quale avrebbe dovuto proteggere tutti gli altri era lui stesso. Ed è proprio questo il paradosso più crudele di Sleeping Dogs: Roy Freeman riesce a ritrovare la memoria, ma la verità che cercava rischia di togliergli per sempre la possibilità di trovare pace.