Sleepy Hollow: Sydney Sweeney ha trovato il co-protagonista per il nuovo film (da Off Campus)

Pubblicazione: 25 settembre alle 17:21

Il panorama cinematografico si arricchisce di un nuovo tassello con l'ufficializzazione di Belmont Cameli al fianco di Sydney Sweeney nell'atteso thriller gotico Hollow. La produzione firmata Sony Pictures propone una completa reimmaginazione del celebre universo de La leggenda di Sleepy Hollow, prendendo le distanze sia dal racconto originale sia dai precedenti adattamenti per offrire una visione focalizzata sulla centralità femminile e su dinamiche narrative dal forte impatto drammatico.

La genesi dell'opera risale alla classica prosa di Washington Irving e al successivo adattamento cinematografico diretto da Tim Burton nel 1999 con Johnny Depp, opera capace di incassare 206 milioni di dollari a livello globale. Nella versione originale, il personaggio di Katrina Van Tassel rivestiva una funzione prevalentemente secondaria e passiva nel contesto della vicenda.ideata dalla regista Lindsey Anderson Beer si propone di ribaltare tale paradigma:, il fulcro di un intreccio misterioso e la figura centrale di un triangolo affettivo complesso, circondata da un'atmosfera volutamente cupa e suggestiva.

Per la carriera di Belmont Cameli questa partecipazione segna un importante punto di svolta. L'attore è reduce dal grande riscontro ottenuto su Prime Video con l'adattamento televisivo del romance Off Campus, dove veste i panni del giocatore di hockey Garrett Graham; la serie ha fatto registrare oltre 36 milioni di utenti nei primissimi giorni dal lancio e un apprezzamento del 92% della critica su Rotten Tomatoes. Nel suo percorso artistico compaiono inoltre ruoli nei lungometraggi Until Dawn - Fino all'alba e The Alto Knights - I due volti del crimine.

Belmont Cameli in una scena della serie Off Campus fonte: Prime video

All'interno di Hollow, Cameli presterà il volto ad Abraham "Brom Bones" Van Brunt, andandosi a posizionare come primo rivale amoroso della vicenda. Resta invece ancora da assegnare la parte di Ichabod Crane, figura chiave che completerà l'iconico trio protagonista.

Belmont Cameli in Off Campus fonte: Prime video

L'operazione si distingue inoltre per la forte sinergia tra l'industria cinematografica e quella editoriale. Il film nasce infatti in parallelo all'omonimo romanzo d'esordio della stessa Beer, acquisito dalla casa editrice Putnam (gruppo Penguin Random House) a seguito di un'accesa contesa di offerte e già destinato alla traduzione su scala globale., è stata programmata per coincidere con l'uscita della pellicola nelle sale. Quindi, non avrà nulla a che fare con il film con Johnny Depp o la serie tv, tanto amate dai fan.

A garantire la solidità produttiva del lungometraggio vi è infine una convergenza di realtà di primo piano: oltre a Sony Pictures, il film vede la collaborazione strategica tra la casa di produzione LuckyChap fondata da Margot Robbie, la Honey Trap guidata dalla stessa Sydney Sweeney e la Lab Brew di Lindsey Anderson Beer, mettendo a sistema il grande momento di attrattività commerciale e artistica dei nomi coinvolti.