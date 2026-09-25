Sleepy Hollow: Sydney Sweeney ha trovato il co-protagonista per il nuovo film (da Off Campus)
Trovato il co-protagonista di Sydney Sweeney per Hollow: Belmont Cameli entra nel cast dell'adattamento firmato Sony, tutte le novità sul film.
Il panorama cinematografico si arricchisce di un nuovo tassello con l'ufficializzazione di Belmont Cameli al fianco di Sydney Sweeney nell'atteso thriller gotico Hollow. La produzione firmata Sony Pictures propone una completa reimmaginazione del celebre universo de La leggenda di Sleepy Hollow, prendendo le distanze sia dal racconto originale sia dai precedenti adattamenti per offrire una visione focalizzata sulla centralità femminile e su dinamiche narrative dal forte impatto drammatico.
Per la carriera di Belmont Cameli questa partecipazione segna un importante punto di svolta. L'attore è reduce dal grande riscontro ottenuto su Prime Video con l'adattamento televisivo del romance Off Campus, dove veste i panni del giocatore di hockey Garrett Graham; la serie ha fatto registrare oltre 36 milioni di utenti nei primissimi giorni dal lancio e un apprezzamento del 92% della critica su Rotten Tomatoes. Nel suo percorso artistico compaiono inoltre ruoli nei lungometraggi Until Dawn - Fino all'alba e The Alto Knights - I due volti del crimine.
All'interno di Hollow, Cameli presterà il volto ad Abraham "Brom Bones" Van Brunt, andandosi a posizionare come primo rivale amoroso della vicenda. Resta invece ancora da assegnare la parte di Ichabod Crane, figura chiave che completerà l'iconico trio protagonista.
A garantire la solidità produttiva del lungometraggio vi è infine una convergenza di realtà di primo piano: oltre a Sony Pictures, il film vede la collaborazione strategica tra la casa di produzione LuckyChap fondata da Margot Robbie, la Honey Trap guidata dalla stessa Sydney Sweeney e la Lab Brew di Lindsey Anderson Beer, mettendo a sistema il grande momento di attrattività commerciale e artistica dei nomi coinvolti.