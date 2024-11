Smile 2: adesso è possibile guardare online i primi 7 minuti di film a una condizione... sorridere!

Pubblicazione: 05 novembre alle 10:55

Smile 2 è uscito al cinema il 17 ottobre, ma per chi lo desidera i primi sette minuti della pellicola sono disponibili online a una sola condizione... sorridere per l'intera durata della clip!

In occasione di Halloween è stato infatti lanciato il sito di Smile 2. Accendendo la propria fotocamera e sfoggiando un sorriso, i fan potranno godersi i primi sette minuti di film. Ma se in qualsiasi momento durante i sette minuti del video gli spettatori smettono di sorridere, la tecnologia reattiva metterà in pausa il video.

Smile 2 - la trama

La clip è disponibile solo per un pubblico maggiorenne. Qui il link

Sul punto di iniziare un nuovo tour mondiale, la star internazionale del pop Skye Riley (Naomi Scott) inizia a vivere esperienze sempre più terrificanti e incomprensibili. Schiacciata dalle crescenti angosce e dalle pressioni della notorietà, Skye è costretta a confrontarsi con il suo passato oscuro per riprendere in mano la sua vita prima che vada in pezzi.