Smile 2, le prime reazioni: "Più spaventoso del primo film"

Sono online le prime reazioni a Smile 2, sequel dell'horror campione d'incassi uscito nel 2022 e arrivato a superare i 200 milioni di dollari a fronte di un budget inferiore ai 20 milioni.

Smile 2, guarda il nuovo trailer italiano: "Un sorriso non ha mai ucciso nessuno"

Ve le proponiamo qui di seguito, sottolineando che si tratta esclusivamente delle prime reazioni dopo le proiezioni per la stampa:

L'interpretazione di Naomi Scott in questo film dovrebbe essere studiata. Recitazione incredibile. Ho urlato tre volte in sala. Un sequel che è all'altezza delle aspettative e approfondisce il demone di Smile, che è incredibilmente inquietante. Come diavolo farò a dormire stanotte??