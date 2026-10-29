Smile 3 cambia tutto: Parker Finn lascia la direzione a un maestro dell'horror, il regista di Hellraiser
David Bruckner dirige Smile 3 al posto di Parker Finn. Il maestro dell'horror porta la sua visione nella franchise da 355 milioni di dollari.
La franchise horror che ha terrorizzato il pubblico mondiale con i suoi inquietanti sorrisi sta per prendere una direzione inaspettata. Paramount Pictures ha ufficialmente affidato la regia di Smile 3 a David Bruckner, regista veterano del genere horror, mentre Parker Finn, il creatore e mente dietro i primi due capitoli di enorme successo, passa al ruolo di produttore. Un cambio di guardia che arriva in un momento cruciale per una saga che ha incassato complessivamente oltre 355 milioni di dollari in tutto il mondo. La notizia rappresenta una svolta significativa per una franchise relativamente giovane ma già affermatasi come una delle proprietà horror più redditizie degli ultimi anni. Finn, che aveva diretto e scritto sia Smile del 2022 che Smile 2 del 2024, ha però contribuito alla struttura narrativa del terzo capitolo prima di passare il testimone.
I dettagli della trama di Smile 3 rimangono avvolti nel mistero più assoluto. Quello che sappiamo è che i primi due film hanno seguito una struttura antologica, con protagonisti diversi e storie autonome legate dall'entità malvagia al centro della saga. Smile raccontava la discesa negli incubi della terapeuta Dr. Rose Cotter, interpretata da Sosie Bacon, mentre Smile 2 spostava l'attenzione sulla popstar Skye Riley, interpretata da Naomi Scott, perseguitata dall'entità durante un tour mondiale. Questa formula suggerisce che anche il terzo capitolo presenterà un cast completamente nuovo e una storia inedita. Il successo commerciale della franchise è stato straordinario. Il primo Smile, realizzato con un budget contenuto di 17 milioni di dollari, ha incassato 217 milioni globalmente, un risultato particolarmente impressionante considerando che originariamente era destinato all'uscita diretta su Paramount+.
La decisione dell'ultimo minuto di distribuirlo nelle sale si è rivelata vincente. Il sequel ha confermato l'appeal del marchio, guadagnando 138 milioni di dollari a fronte di un budget di 28 milioni. Parker Finn non sta abbandonando Paramount. Dopo il trionfo del primo Smile, ha firmato un accordo di first-look con lo studio, garantendosi una partnership creativa a lungo termine. Il remake di Possession rappresenta per lui l'opportunità di confrontarsi con un classico del cinema d'autore europeo: il film originale del 1981, diretto e scritto da Andrzej Żuławski e interpretato da Sam Neill e Isabelle Adjani, è considerato un capolavoro controverso e disturbante.