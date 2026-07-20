Soffri il caldo e aspetti già il Natale? Luke Wilson sorprende con l'annuncio del sequel di un cult natalizio

Pubblicazione: 20 luglio alle 11:35

A volte i classici tornano quando meno te lo aspetti, e gli annunci arrivano quando soffriamo il caldo e abbiamo più bisogno di pensare al Natale. La Neve nel Cuore, uscito nel 2005 e diventato nel tempo uno dei titoli più amati delle festività, sta per avere un seguito. Lo script esiste, è stato letto dai protagonisti, e Luke Wilson ha deciso di raccontare cosa aspettarsi.



L'attore, che nel film originale interpretava uno dei figli della famiglia Stone, ha confermato in un'intervista a Entertainment Tonight che Thomas Bezucha, regista e sceneggiatore del primo capitolo, ha completato la sceneggiatura del sequel. "Tom Bezucha è un grande sceneggiatore e un grande regista. Ho letto lo script ed è davvero divertente" ha dichiarato Wilson, aggiungendo un dettaglio che farà piacere ai nostalgici: "È bellissimo vedere che tutti vogliono lavorare di nuovo insieme".



Il progetto, però, porta con sé un'ombra di malinconia. Diane Keaton, l'indimenticabile matriarca Sybil Stone nel film originale, è scomparsa lo scorso anno all'età di 79 anni. La sua assenza ha inevitabilmente segnato la scrittura del sequel, come lo stesso Bezucha aveva raccontato alla CNN nei mesi scorsi: "Sono stato ossessionato dalla perdita di Sybil per mesi mentre lavoravo al progetto. Mentalmente ho trascorso tempo in quella casa sentendo già la sua mancanza".





Wilson ha riconosciuto che proprio la scomparsa dell'attrice conferirà al nuovo film un significato ancora più profondo: "Dopo la morte di Diane Keaton sarà ancora più emozionante, perché sul set del primo film era una persona straordinaria". Un tributo che promette di trasformare il sequel in qualcosa di più di un semplice ritorno: un'occasione per celebrare un'eredità artistica e umana.



La Neve nel Cuore racconta la storia della famiglia Stone riunita per le festività nella casa di Sybil e Kelly, interpretato da Craig T. Nelson. L'arrivo di Meredith, la fidanzata tesa e impacciata di uno dei figli (Sarah Jessica Parker nel ruolo), scatena una serie di incomprensioni, rivelazioni e momenti di tenerezza che si intrecciano con un segreto doloroso: Sybil sta affrontando una malattia terminale. Il cast originale includeva anche Dermot Mulroney, Rachel McAdams ed Elizabeth Reaser, tutti apparentemente pronti a tornare per il seguito.



Al momento non esiste una data di uscita ufficiale, ma le dichiarazioni di Wilson confermano che il progetto è in fase avanzata. Bezucha, che ha dimostrato di saper catturare l'essenza delle dinamiche familiari con delicatezza e ironia, sembra aver trovato il modo di onorare il passato costruendo una nuova storia che tenga conto dei cambiamenti inevitabili del tempo.